Омская колония планирует приобрести для заключенных кузнечный пресс

Отметим, что ИК-7, расположенная на Доковском проезде, занимается выпуском изделий из металла. В учреждении изготавливают сувенирное оружие, кованые оградки, столы, скамейки, кованые кресты, защелки на гроб, металлические двери, кровати, мангалы, лавочки, оборудование для детских и спортивных площадок. Также в колонии занимаются деревообработкой и легкой промышленностью.