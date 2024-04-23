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Омская колония планирует приобрести для заключенных кузнечный пресс

23 апреля 2024, 10:41
Фото: 1MI
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На покупку станка в ИК-7 выделяют 450 тысяч рублей.

Омская исправительная колония № 7 планирует приобрести для собственного производства кузнечно-прессовый станок. Максимальная цена контракта составляет 454 666 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 2 мая.

Необходимо будет поставить станок «Ажур Макс» или его эквивалент. Пресс нужно будет привезти в течение 70 дней с момента заключения контракта.

«Оборудование предназначено для изготовления элементов художественной ковки, элементов металлоконструкций и ограждений из профилированной трубы квадратного сечения и стального проката ограниченного сечения», — говорится в документах.

Отметим, что ИК-7, расположенная на Доковском проезде, занимается выпуском изделий из металла. В учреждении изготавливают сувенирное оружие, кованые оградки, столы, скамейки, кованые кресты, защелки на гроб, металлические двери, кровати, мангалы, лавочки, оборудование для детских и спортивных площадок. Также в колонии занимаются деревообработкой и легкой промышленностью.

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#Евгений Игишев#Общество#Производство#Контракт#Омская колония#Оборудование
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