Омская колония планирует приобрести для заключенных кузнечный пресс

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Омская исправительная колония № 7 планирует приобрести для собственного производства кузнечно-прессовый станок. Максимальная цена контракта составляет 454 666 рублей. Заявки от поставщиков принимают до 2 мая.
Необходимо будет поставить станок «Ажур Макс» или его эквивалент. Пресс нужно будет привезти в течение 70 дней с момента заключения контракта.
«Оборудование предназначено для изготовления элементов художественной ковки, элементов металлоконструкций и ограждений из профилированной трубы квадратного сечения и стального проката ограниченного сечения», — говорится в документах.
Отметим, что ИК-7, расположенная на Доковском проезде, занимается выпуском изделий из металла. В учреждении изготавливают сувенирное оружие, кованые оградки, столы, скамейки, кованые кресты, защелки на гроб, металлические двери, кровати, мангалы, лавочки, оборудование для детских и спортивных площадок. Также в колонии занимаются деревообработкой и легкой промышленностью.