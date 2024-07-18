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Уполномоченный по правам человека

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2024
После обращения матери. В Омск из украинского плена вернулся боец СВО
17 июля прошел российско-украинский обмен военнопленными, в результате в Россию вернулись 95 бойцов, среди них оказался военнослужащий из Омской области.
18 июля, 11:12
Пыточная в клубе. Стало известно, на что в 2023 году жаловались омские заключенные
26 апреля, 10:43
Хоценко обсудил с обмудсменом итоги работы по защите прав жителей Омской области
23 апреля, 12:26
2023
Ирину Касьянову на пятилетний срок переизбрали омским омбудсменом
Кандидатуру Касьяновой предложил Виталий Хоценко и поддержали депутаты Заксобрания.
21 сентября 2023, 04:55
В омском УМВД в прошлом году скрывали каждое шестое преступление
25 апреля 2023, 14:27
В Омске женщине на протяжении 19 лет неправильно начисляли пенсию
25 апреля 2023, 10:40
В 2022 году родительских прав лишили 452 жителей Омской области
20 апреля 2023, 07:41
Спецпроект
«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек
К 1 января 2023 года в Омской области число нуждающихся в жилых помещениях достигло 27 386 человек, из них 19 657 проживают в Омске. При этом первый очередник ждет своей очереди на получение квартиры 52 года.
2022
Омский омбудсмен опровергла заявление о планах помиловать заключенных из-за СВО
В пресс-службе уполномоченного по правам человека заявили, что Ирина Касьянова не принимала участие в совещании по вопросу помилования заключенных.
25 октября 2022, 05:20
Ребенка бывшей воспитанницы интерната в Омске не приняли в первый класс
Многодетной женщине с трудной жизненной ситуацией отказали в приеме ребенка в школу из-за отсутствия прописки.
8 сентября 2022, 11:11

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