Уполномоченный по правам человека

Спецпроект

«Я умру в этой очереди». В Омской области жилья дожидаются более 27 тысяч человек

К 1 января 2023 года в Омской области число нуждающихся в жилых помещениях достигло 27 386 человек, из них 19 657 проживают в Омске. При этом первый очередник ждет своей очереди на получение квартиры 52 года.