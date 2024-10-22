gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Осужденные

Выбрать дату
2024
Держались за руки и обменялись кольцами. В омской колонии поженились заключенные
22 октября, 08:10
«Место, куда лучше не попадать». История самой известной омской колонии ИК-6
10 октября, 05:29
Успешно защитил диплом. Омский заключенный выучился на менеджера
Мужчина занимался дистанционно. В этом году он защищал диплом, который полностью написал сам.
28 сентября, 13:10
«Заминировал» 37 регионов и Беларусь: в Омске осудили опасного преступника
30 июля, 04:23
Отпустят к детям. Президент РФ Путин помиловал 52 заключенных женщин в честь 8 Марта
Российский лидер подписал соответствующий указ.
8 марта, 09:30
Дамы прекрасны везде. В Омске выбрали самых красивых и талантливых осужденных
Для заключенных женщин проводят конкурс, участницами которого становятся осужденные по всей России.
2 февраля, 12:52
Теперь официально. Осужденные будут отбывать наказание на омском заводе пластмасс
11 января, 08:36
Нужна помощь. К уборке снега в Омске будут привлекать в четыре раза больше осужденных
5 января, 08:08
2023
Исправление на заводе. Омских осужденных отправят на работу в новое место
20 декабря 2023, 03:29
Омские осужденные будут отрабатывать наказание в детском центре
29 октября 2023, 04:14
Бывший омский губернатор Александр Бурков официально устроился на «Уралвагонзавод»
18 октября 2023, 07:36
Омские заключенные будут отбывать наказание в детском спортивном центре
12 октября 2023, 04:22
В Омске заключенный взял в заложники сотрудницу медицинского блока колонии
4 августа 2023, 06:35
Омские осужденные снова будут работать в парке имени 30-летия ВЛКСМ
15 июля 2023, 03:19
В Омске осужденный получил ключи от новой квартиры, пребывая в колонии
Он является сиротой, так что по закону ему предоставляется жилье.
29 июня 2023, 03:07
Путин подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту
24 июня 2023, 14:40
Омским осужденным запретят работать в парке 30-летия ВЛКСМ и на «Красной звезде»
Последние изменения в список организаций вносили летом прошлого года.
9 февраля 2023, 06:31
2022
В омской колонии осужденные к Новому году сошьют рюкзаки в виде кроликов
До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые потом продадут в магазинах Омской области.
7 декабря 2022, 09:27
Первый каток, спасение семьи с котенком и колбаса осужденных. Омск сегодня
24 ноября 2022, 14:01
Омский омбудсмен опровергла заявление о планах помиловать заключенных из-за СВО
В пресс-службе уполномоченного по правам человека заявили, что Ирина Касьянова не принимала участие в совещании по вопросу помилования заключенных.
25 октября 2022, 05:20

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика