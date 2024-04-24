Появились номера. В омских Нефтяниках запустят сразу три новых маршрута

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Согласно информации, опубликованной на сайте администрации Омска, планируется запуск нового автобусного маршрута № 206, который будет соединять районы «Учхоз» и «Академия транспорта». На маршруте будут работать 5 автобусов малой вместимости, что позволит обеспечить комфортное и быстрое перемещение пассажиров.
Маршрут будет состоять из 23 остановок и иметь протяженность около 10,8 км. Автобусы будут следовать по улицам 1-я Учхозная, 3-й Разъезд, 10 лет Октября, Маршала Жукова, Маяковского и другим, проходя через важные объекты инфраструктуры, такие как «Академия транспорта» и магазин «Жемчужина».
Кроме того, от СибАДИ до улицы Студенческой будет курсировать автобус № 207. Длина маршрута составит 15,7 километра. До этого момента автобусы не ходили до улицы Студенческой, однако недавно суд обязал мэрию организовать транспортное обслуживание для жителей.
Маршрут проходит через остановки КДЦ «Кристалл», «ДК им. Малунцева», магазин «Садко», микрорайон Юбилейный, поселок Николаевка, СНТ «Север».
Также появится маршрут № 209, который будет следовать от СибАДИ до улицы Попова. Протяженность маршрута составит всего 7 километров. На обоих этих маршрутах будут работать по одному автобусу малой вместимости.
Ранее Город55 сообщил о предстоящем повышении стоимости проезда. С завтрашнего дня в 39 маршрутах проезд будет стоить 30–35 рублей за «наличку», 35 рублей за «безнал» и карту «Омка». При этом для школьников, студентов и пенсионеров стоимость проезда по льготным картам «Омка» останется фиксированной и составит 30 рублей.