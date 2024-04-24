Появились номера. В омских Нефтяниках запустят сразу три новых маршрута

Омичам рассказали, какие новые автобусные маршруты запустят в Нефтяниках

Маршрут № 206 будет соединять районы «Учхоз» и «Академия транспорта». Также появится маршрут № 207, который будет следовать от СибАДИ до улицы Студенческой. Кроме того, будет запущен маршрут № 209, который будет идти от СибАДИ до улицы Попова.