Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта

Многие из них фактически уже не выполнялись долгое время. Исключением являются только маршруты №6Н (3-я Железнодорожная — Завод им. Попова), №83Н (Стрельникова — Кирпичный завод) и №362 (ДСК-2 — Поселок Птицефабрика). По ним, согласно информации администрации на 1 апреля 2024 года, перевозчики должны были ежедневно выпускать в рейс транспорт.