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Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта

19 апреля 2024, 05:19
Фото: Город55
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В Омске решили отменить сразу 15 маршрутов общественного транспорта

Еще пять муниципальных маршрутов ждут изменения.

Городская администрация вносит изменения в перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок. Как следует из подписанного мэром Сергеем Шелестом постановления, отменены будут 15 маршрутов общественного транспорта: № 30Р, 46А, 49, 51А, 58А, 6Н, 78А, 83Н, 99, 225, 276, 307, 362, 71 и 219Б.

Многие из них фактически уже не выполнялись долгое время. Исключением являются только маршруты №6Н (3-я Железнодорожная — Завод им. Попова), №83Н (Стрельникова — Кирпичный завод) и №362 (ДСК-2 — Поселок Птицефабрика). По ним, согласно информации администрации на 1 апреля 2024 года, перевозчики должны были ежедневно выпускать в рейс транспорт.

Помимо этого, в Омске собираются изменить пять маршрутов — № 331, 392, 418, 503 и 568. В пресс-службе омской мэрии Городу55 рассказали, какие именно это будут изменения.

«В документ планирования будут внесены изменения в части уточнения планируемого и фактического количества подвижного состава по данным маршрутам», — отметили в администрации.

Напомним, ранее Город55 рассказывал, что летом в Омск поставят 44 новых автобусов НЕФАЗ большого класса. Их покупка обошлась в 1,444 млрд рублей.

Оранжевые экоавтобусы. Летом в Омске появятся «фирменные» автобусы НЕФАЗ за 1,4 млрд
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#Юлия Истомина#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Автобус#Новости#Пассажирский автобус#Маршрут#Маршрутная сеть
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