«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках

Posted Сегодня, 03:51
Published Сегодня, 03:51
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
С завтрашнего дня в Омске повысится проезд сразу на 39 нерегулируемых маршрутах. Теперь за наличный расчет придется заплатить 30–35 рублей, за безналичный — до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет для школьников, студентов и пенсионеров — до 30 рублей по льготным картам «Омка».
Омские перевозчики прокомментировали ситуацию и объяснили, что одной из причин повышения стоимости проезда стало подорожание ремонта автобусного парка. Это увеличение поможет им покрыть убытки и обеспечит стабильную работу, а также позволит платить зарплату водителям и выплачивать налоги, сообщает «Омск-информ».
«Это вынужденная мера. Подорожало вообще все. В 10 раз выросла стоимость колодок, с 4 до 40 тысяч рублей, колеса вместо 3 тысяч обходятся в 15. Поднялось в цене и топливо. Просто не хватает денег на ремонт — каждый день трачу по 50 тысяч рублей» — уточнил перевозчик.
Стоит отметить, что рынок уже не будет прежним: предприниматели, обслуживающие автобусы малого класса, уйдут. Повышение оплаты проезда позволяет перевозчикам немного вздохнуть. Но рынок сокращается, а бизнес в малом классе сворачивается, так как для замены старых машин нужны миллионы. Останутся только маршруты на автобусах среднего и большого класса.
Неизвестно, как пассажиры отреагируют на повышение стоимости проезда в маршрутках. На многих направлениях частники являются единственными перевозчиками, поэтому у горожан нет особого выбора.