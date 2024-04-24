«Подорожало вообще все». Омичам объяснили, почему подорожал проезд в маршрутках

С завтрашнего дня в Омске повысится проезд сразу на 39 нерегулируемых маршрутах. Теперь за наличный расчет придется заплатить 30–35 рублей, за безналичный — до 35 рублей по картам «Омка» и банковским картам, за безналичный расчет для школьников, студентов и пенсионеров — до 30 рублей по льготным картам «Омка».