Омич на иномарке влетел в автобус с 40 пассажирами

Ранее в Омске пьяный водитель такси уснул за рулем и врезался в автобус, в котором находилось 40 пассажиров. Им оказался 41-летний житель Тюмени. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения. Мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.