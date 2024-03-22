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Published Сегодня, 06:47

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Updated Сегодня, 06:53

иллюстрация

Омич на иномарке влетел в автобус с 40 пассажирами

22 марта 2024, 06:47
Фото: Город55
иллюстрация
Авария произошла рано утром в районе пересечения улиц Вавилова и 25-й Северной.

Сегодня, 22 марта, около 8 часов утра, произошло ДТП с участием автобуса. В момент аварии в автобусе находилось 40 пассажиров.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Омской области, 42-летний водитель автомобиля Hyundai, двигаясь в районе пересечения улиц Вавилова и 25-я Северная, врезался в автобус «ПАЗ», который следовал по маршруту №79 «от улицы Бархатовой до улицы Володарского».

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась 38-летней пассажирке автобуса. Окончательные причины и обстоятельства аварии будут установлены в ходе расследования.

Ранее в Омске пьяный водитель такси уснул за рулем и врезался в автобус, в котором находилось 40 пассажиров. Им оказался 41-летний житель Тюмени. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью из-за нарушения правил дорожного движения. Мужчина полностью признал свою вину. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Уснул за рулем. В Омске осудят пьяного таксиста, устроившего ДТП с автобусом
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