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Posted Вчера, 08:15

Published Вчера, 08:15

Modified Вчера, 08:17

Updated Вчера, 08:17

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Ходят по два километра. До отдаленной остановки в Омске хотят пустить новый маршрут

8 апреля 2024, 08:15
Фото: 1MI
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В Нефтяниках хотят пустить новый автобусный маршрут до омского СибАДИ

Точные сроки запуска в дептранспорта пока не озвучивают.

В департаменте транспорта омской мэрии заявили, что прорабатывают вопрос запуска нового маршрута в Советском округе. Предполагается, что общественный транспорт будет ходить от отдаленной остановки «Попова» до СибАДИ. Об этом в профильном ведомстве сообщили ГТРК «Иртыш».

Дело в том, что сейчас омичам, проживающим в районе улицы Попова, приходится идти до ближайшей остановки около 2 км. Через остановку «Попова» сейчас ни частный, ни муниципальный транспорт не идет.

«Прорабатывается вопрос о запуске маршрута из этого отдаленного пункта. От улицы Попова планируется запустить до СибАДИ. Это будет укороченный маршрут, специально сделанный для данных пассажиров», — пояснил замдиректора дептранспорта Сергей Фальковский.

Когда именно это произойдет, пока непонятно. Срок запуска нового маршрута в дептрансе не озвучили.

Прокуратура обязала дептранс запустить автобусы по одной из отдаленных улиц Омска
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#Общество#Транспорт#Омск#Общественный транспорт#Департамент транспорта мэрии Омска#Автобус#Новости#Маршрут#Остановка#Юлия Истомина
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