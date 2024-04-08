Ходят по два километра. До отдаленной остановки в Омске хотят пустить новый маршрут

Posted Вчера, 08:15
Published Вчера, 08:15
Modified Вчера, 08:17
Updated Вчера, 08:17
В департаменте транспорта омской мэрии заявили, что прорабатывают вопрос запуска нового маршрута в Советском округе. Предполагается, что общественный транспорт будет ходить от отдаленной остановки «Попова» до СибАДИ. Об этом в профильном ведомстве сообщили ГТРК «Иртыш».
Дело в том, что сейчас омичам, проживающим в районе улицы Попова, приходится идти до ближайшей остановки около 2 км. Через остановку «Попова» сейчас ни частный, ни муниципальный транспорт не идет.
«Прорабатывается вопрос о запуске маршрута из этого отдаленного пункта. От улицы Попова планируется запустить до СибАДИ. Это будет укороченный маршрут, специально сделанный для данных пассажиров», — пояснил замдиректора дептранспорта Сергей Фальковский.
Когда именно это произойдет, пока непонятно. Срок запуска нового маршрута в дептрансе не озвучили.