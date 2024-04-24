Оставил ружье без присмотра. Омич предстанет перед судом за смерть сына от огнестрела

Оказалось, что в декабре прошлого года мужчина вернулся после охоты домой и оставил ружье в спальне. При этом не ограничив к нему доступ. После этого произошла трагедия: его 19-летний сын взял оружие, отправился в гараж и погиб от огнестрельного ранения.