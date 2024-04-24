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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

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иллюстрация

Оставил ружье без присмотра. Омич предстанет перед судом за смерть сына от огнестрела

24 апреля 2024, 06:07
Фото: Город55
иллюстрация

Жителя Омской области осудят за оставленное ружье, от которого погиб его сын

Прокуратура уточнила, что в декабре мужчина вернулся после охоты и оставил ружье в спальне, не ограничив к нему доступ. Его 19-летний сын взял его и погиб от огнестрельного ранения в гараже.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 59-летнего жителя Нижнеомского района обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 224 УК РФ).

Оказалось, что в декабре прошлого года мужчина вернулся после охоты домой и оставил ружье в спальне. При этом не ограничив к нему доступ. После этого произошла трагедия: его 19-летний сын взял оружие, отправился в гараж и погиб от огнестрельного ранения.

Теперь уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 16 в Нижнеомском судебном районе Омской области.

Напомним, ранее суд наказал иностранца за перестрелку в парке «Зеленый остров». В мае прошлого года обвиняемый и его товарищ устроили стрельбу в парке, несмотря на большое количество людей. Они выстрелили в сторону 30-летнего знакомого из травматических пистолетов семь раз. Мужчина получил легкие травмы. Обвиняемый частично признал вину, объяснив, что думал, что пистолет был сигнальным.

«Думал, что пистолет сигнальный». В Омске наказали иностранца из-за стрельбы в парке
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#Общество#Происшествия#Оружие#Омск#Омская область#Прокуратура#Суд#Смерть#Новости#Нижнеомский район
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