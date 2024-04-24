Оставил ружье без присмотра. Омич предстанет перед судом за смерть сына от огнестрела

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 59-летнего жителя Нижнеомского района обвиняют в небрежном хранении огнестрельного оружия (часть 1 статьи 224 УК РФ).
Оказалось, что в декабре прошлого года мужчина вернулся после охоты домой и оставил ружье в спальне. При этом не ограничив к нему доступ. После этого произошла трагедия: его 19-летний сын взял оружие, отправился в гараж и погиб от огнестрельного ранения.
Теперь уголовное дело рассмотрит мировой судья судебного участка № 16 в Нижнеомском судебном районе Омской области.
Напомним, ранее суд наказал иностранца за перестрелку в парке «Зеленый остров». В мае прошлого года обвиняемый и его товарищ устроили стрельбу в парке, несмотря на большое количество людей. Они выстрелили в сторону 30-летнего знакомого из травматических пистолетов семь раз. Мужчина получил легкие травмы. Обвиняемый частично признал вину, объяснив, что думал, что пистолет был сигнальным.