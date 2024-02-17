Попал из винтовки в лицо. Стрелявшему по студентам омичу запретили ночные прогулки

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
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В Первомайском районном суде состоялось заседание по уголовному делу мужчины, которые устроил стрельбу во дворе общежития. Инцидент произошел в мае прошлого года у жилого здания по улице Химиков.
Пьяный 25-летний омич услышал шум у подъезда и решил разобраться с компанией студентов с помощью пневматической винтовки. Словесно решить конфликт, конечно же, не получилось у сторон.
Одна пуля попала в 17-летнего парня, обучающегося в техникуме строительства и лесного хозяйства. Он получил травму лица, но госпитализации не было. Ему сделали операцию, но без последующего «отдыха» в больнице. Как пишет 12 канал, у подростка остался шрам, однако он не заостряет на нем внимание, поскольку привык.
Собственно, у студентов не было цели выйти на улицу и шуметь под окнами соседей. В тот вечер в общежитии сработала сигнализация, вот молодые люди и эвакуировались.
В райсуде решили поставить запрет на смену места жительства мужчине с винтовкой, а также ограничить его в ночных прогулках. Пострадавший студент получит от него также 75 тыс рублей.