Попал из винтовки в лицо. Стрелявшему по студентам омичу запретили ночные прогулки

Одна пуля попала в 17-летнего парня, обучающегося в техникуме строительства и лесного хозяйства. Он получил травму лица, но госпитализации не было. Ему сделали операцию, но без последующего «отдыха» в больнице. Как пишет 12 канал, у подростка остался шрам, однако он не заостряет на нем внимание, поскольку привык.