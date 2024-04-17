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судебное заседание

«Думал, что пистолет сигнальный». В Омске наказали иностранца из-за стрельбы в парке

17 апреля 2024, 05:04
Фото: Прокуратура Омской области
судебное заседание

Омский суд наказал иностранца из-за перестрелки в парке «Зеленый остров»

Между знакомыми произошел конфликт, и двое мужчин начали стрелять в своего знакомого. К счастью, он отделался легкими травмами. Второго стрелявшего пока не удалось найти.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Первомайском суде вынесен приговор 40-летнему иностранцу, который стрелял в своего знакомого в парке. Его признали виновным в хулиганстве и незаконном хранении оружия.

Инцидент произошел в мае прошлого года в парке «Зеленый остров». Обвиняемый и его товарищ, несмотря на большое количество отдыхающих людей, устроили стрельбу в парке. Они успели выстрелить из травматических пистолетов в сторону 30-летнего знакомого семь раз. Мужчина отделался легкими травмами.

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судебное заседание
Фото: Прокуратура Омской области

Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что он не знал, что пистолет был не травматическим, а сигнальным. Он считал, что не нарушал общественный порядок. Также он рассказал, что стрельба произошла из-за конфликта.

В итоге суд конфисковал пистолет и назначил ему 3 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении второго подозреваемого выделили в отдельное производство. Его объявили в розыск.

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