«Думал, что пистолет сигнальный». В Омске наказали иностранца из-за стрельбы в парке

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что в Первомайском суде вынесен приговор 40-летнему иностранцу, который стрелял в своего знакомого в парке. Его признали виновным в хулиганстве и незаконном хранении оружия.
Инцидент произошел в мае прошлого года в парке «Зеленый остров». Обвиняемый и его товарищ, несмотря на большое количество отдыхающих людей, устроили стрельбу в парке. Они успели выстрелить из травматических пистолетов в сторону 30-летнего знакомого семь раз. Мужчина отделался легкими травмами.
Обвиняемый частично признал свою вину, утверждая, что он не знал, что пистолет был не травматическим, а сигнальным. Он считал, что не нарушал общественный порядок. Также он рассказал, что стрельба произошла из-за конфликта.
В итоге суд конфисковал пистолет и назначил ему 3 года и 6 месяцев принудительных работ с удержанием 15% из зарплаты в доход государства. В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении второго подозреваемого выделили в отдельное производство. Его объявили в розыск.