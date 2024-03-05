Стрелял по бутылкам. Омич попался на переделке охолощенного пистолета в огнестрельный

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:56
В Омске задержали 50-летнего жителя Ленинского округа, который незаконно изготавливал и хранил боеприпасы в своей квартире на улице Таллинской. Во время обыска у него изъяли охолощенный пистолет Макарова Р-411 и 2 самодельных патрона.
Омич рассказал, что нашел в интернете информацию о том, как самостоятельно заменить ствол оружия. Он считал это своим хобби и стрелять по бутылкам в лесу. Однако экспертиза показала, что в конструкцию оружия были внесены изменения, которые позволяли использовать его в качестве огнестрельного.
В итоге на мужчину завели два уголовных дела за незаконное хранение, сбыт и ношение оружия, а также незаконное изготовление оружия. Стоит уточнить, что раньше проблем с законом у омича не было.