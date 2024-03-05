Стрелял по бутылкам. Омич попался на переделке охолощенного пистолета в огнестрельный

Омич рассказал, что нашел в интернете информацию о том, как самостоятельно заменить ствол оружия. Он считал это своим хобби и стрелять по бутылкам в лесу. Однако экспертиза показала, что в конструкцию оружия были внесены изменения, которые позволяли использовать его в качестве огнестрельного.



В итоге на мужчину завели два уголовных дела за незаконное хранение, сбыт и ношение оружия, а также незаконное изготовление оружия. Стоит уточнить, что раньше проблем с законом у омича не было.