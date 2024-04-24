Дроны в небе, «кадровые выводы» и новый глава Роспотребнадзора. Омск в среду

Сергей Шелест, мэр города, со вчерашнего дня занимается вопросами вырубок в парке 30-летия ВЛКСМ. Ну, а сегодня наступил «дедлайн» для его руководства — состоялась обещанная балансовая комиссия. И, по ее итогам, появилась новая информация — в ПКиО нагрянут проверки: деятельности дирекции парка, целесообразности сноса деревьев, как используют освобожденные участки и высаживают ли новые растения взамен снесенных. Так что ждем «выводов». И возможно, даже кадровых: