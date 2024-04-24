Дроны в небе, «кадровые выводы» и новый глава Роспотребнадзора. Омск в среду

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
И, как выяснилось, маленькие «летуны» были заняты очень важным и нужным делом: с их помощью сотрудники МЧС нанесли «профилактический визит» дачникам — в регионе введен особый противопожарный режим и разводить огонь на участке запрещено. В противном случае невольный «пироман» рискует получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей.
Сергей Шелест, мэр города, со вчерашнего дня занимается вопросами вырубок в парке 30-летия ВЛКСМ. Ну, а сегодня наступил «дедлайн» для его руководства — состоялась обещанная балансовая комиссия. И, по ее итогам, появилась новая информация — в ПКиО нагрянут проверки: деятельности дирекции парка, целесообразности сноса деревьев, как используют освобожденные участки и высаживают ли новые растения взамен снесенных. Так что ждем «выводов». И возможно, даже кадровых:
Важную и ответственную должность поручили главному государственному санитарному врачу Омской области — Александру Никитину. К своим обязанностям он приступил еще 20 апреля — информация на сайте ведомства обновилась с небольшим опозданием. Ну, а экс-глава ведомства, Александр Крига, с 17 апреля на пенсии — все-таки, возраст.