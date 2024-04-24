Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке

Напомним: в последние дни в социальных сетях в очередной раз начали появляться сообщения о вырубках в парке 30-летия ВЛКСМ. Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что пилят аварийные деревья из-за жалоб лыжников и других спортсменов, но эти объяснения, по-видимому, не были признаны убедительными на 100%. Сергей Шелест нанес в парк неожиданный визит и после этого рассказал в телеграм-канале, что «не на все вопросы получил ответы».