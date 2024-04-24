Мэр Шелест пообещал «кадровые выводы» из-за спиленных деревьев в парке

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Сегодня, 24 апреля, в омской администрации заседала балансовая комиссия, на которой обсуждалась ситуация в парке 30-летия ВЛКСМ. Мэр города Сергей Шелест уже опубликовал в своем телеграм-канале короткий отчет об итогах.
— Группа профильных специалистов проверит деятельность руководства парка, целесообразность сноса деревьев, объемы возмещающего озеленения, фактическое использование участков, с которых убраны деревья, — пишет мэр. — По результатам работы комиссии будут сделаны выводы, в том числе кадровые.
Напомним: в последние дни в социальных сетях в очередной раз начали появляться сообщения о вырубках в парке 30-летия ВЛКСМ. Директор парка Руслан Щербаков рассказал, что пилят аварийные деревья из-за жалоб лыжников и других спортсменов, но эти объяснения, по-видимому, не были признаны убедительными на 100%. Сергей Шелест нанес в парк неожиданный визит и после этого рассказал в телеграм-канале, что «не на все вопросы получил ответы».
— Руслан Анатольевич Щербаков должен дать весь расклад: лесоруб он или нормальный хозяин, — написал тогда мэр. — Конечно, на территории парка есть ветхие и аварийные деревья, но это не значит, что нужно бездумно махать топором.
Получается, теперь Щербакову придется доказывать, что он «нормальный хозяин», целой группе специалистов. Ставки, судя по словам Шелеста о «выводах, в том числе и кадровых», очень высоки.