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Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

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В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись

24 апреля 2024, 06:33
Фото: Изображение Midjourney
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Омичи заметили беспилотники в небе над городом

Выяснилось, что летательные аппараты запускают сотрудники МЧС, чтобы следить за пожарной безопасностью в дачных кооперативах.

Читатели Города55 сообщили, что заметили дроны в небе над Омском. Беспилотники появились сегодня утром, 24 апреля, на Левобережье рядом с СНТ «Бодрость-1». В региональном МЧС корреспонденту нашего издания рассказали, для чего запускали дроны.

«Да, действительно, у нас был профилактический визит. Такие визиты проходят каждый день во всех СНТ города Омска. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Если дачники жгут траву или мусор на свое участке, даже в бочке, могут получить штраф от 10 000 до 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Особый противопожарный режим действует в регионе с середины апреля.

Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области тушат лесные пожары. Чтобы вовремя заметить возгорание, используют видеонаблюдение и данные со спутника. В некоторых случаях для тушения применяют авиацию и десант.

Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#МЧС#Дрон#Противопожарный режим
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