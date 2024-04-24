В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
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Updated Сегодня, 06:35
Читатели Города55 сообщили, что заметили дроны в небе над Омском. Беспилотники появились сегодня утром, 24 апреля, на Левобережье рядом с СНТ «Бодрость-1». В региональном МЧС корреспонденту нашего издания рассказали, для чего запускали дроны.
«Да, действительно, у нас был профилактический визит. Такие визиты проходят каждый день во всех СНТ города Омска. Сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Если дачники жгут траву или мусор на свое участке, даже в бочке, могут получить штраф от 10 000 до 20 000 рублей», — рассказали в ведомстве.
Особый противопожарный режим действует в регионе с середины апреля.
Ранее Город55 рассказывал, как в Омской области тушат лесные пожары. Чтобы вовремя заметить возгорание, используют видеонаблюдение и данные со спутника. В некоторых случаях для тушения применяют авиацию и десант.