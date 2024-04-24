В небе над Омском заметили дроны. Рассказываем, откуда они взялись

Читатели Города55 сообщили, что заметили дроны в небе над Омском. Беспилотники появились сегодня утром, 24 апреля, на Левобережье рядом с СНТ «Бодрость-1». В региональном МЧС корреспонденту нашего издания рассказали, для чего запускали дроны.