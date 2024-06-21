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Александр Крига

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2024
Мэра Омска наградили знаком отличия, а главе «Техуглерода» присвоили почетное звание
21 июня, 07:49
Путин наградил экс-главу омского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом
Президент подписал указ о награждении Александра Криги орденом Пирогова.
17 июня, 06:37
Дроны в небе, «кадровые выводы» и новый глава Роспотребнадзора. Омск в среду
24 апреля, 13:59
В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель
Главой ведомства стал Александр Никитин, а экс-начальник Александр Крига вышел на пенсию.
24 апреля, 05:02
2023
В Омской области началась Единая неделя иммунизации. Что это значит
23 апреля 2023, 05:55
Изучат эффективность вакцин. Врачи проверят иммунитет омичей на стойкость к инфекциям
18 марта 2023, 11:21

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