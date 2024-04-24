В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
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Updated Сегодня, 05:04
В омском Роспотребнадзоре с 20 апреля сменился руководитель, главой ведомства стал главный государственный санитарный врач региона Александр Никитин. Информация обновилась на сайте Роспотребнадзора.
Никитин в 2001 году окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико — профилактическое дело». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук.
Как рассказали Городу55 в Роспотребнадзоре, бывший руководитель ведомства Александр Крига вышел на пенсию после 17 апреля по достижению 65-летнего возраста. Он возглавлял региональный Роспотребнадзор с 2008 года.
Ранее Город55 рассказывал, что Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области.