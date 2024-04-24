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Александр Никитин

В омском Роспотребнадзоре сменился руководитель

24 апреля 2024, 05:02
Фото: Роспотребнадзор по Омской области
Александр Никитин
Главой ведомства стал Александр Никитин, а экс-начальник Александр Крига вышел на пенсию.

В омском Роспотребнадзоре с 20 апреля сменился руководитель, главой ведомства стал главный государственный санитарный врач региона Александр Никитин. Информация обновилась на сайте Роспотребнадзора.

Никитин в 2001 году окончил Омскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико — профилактическое дело». Имеет ученую степень кандидата медицинских наук.

Как рассказали Городу55 в Роспотребнадзоре, бывший руководитель ведомства Александр Крига вышел на пенсию после 17 апреля по достижению 65-летнего возраста. Он возглавлял региональный Роспотребнадзор с 2008 года.

Ранее Город55 рассказывал, что Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области.

Анастасию Терпугову назначили министром внутренней политики Омской области
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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Роспотребнадзор#Александр Крига#Александр Никитин
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