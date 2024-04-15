Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Город55 подготовил рейтинг лучших вузов Омска, который окажется полезным для тех, кто выбирает учебное заведение после 11 класса.
При составлении этого списка учитывались несколько аспектов, в том числе возможность получения качественного образования, востребованность выпускников местными работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Информация предоставлена аналитиками сервиса Поступи.инфо.
Студенты оценивают качество обучения, образование и преподавателей достаточно высоко (74-80%). В Яндекс.Картах пользователь отмечает, что это лучший вуз города. По его мнению, здесь квалифицированные педагоги, в порядке учебные корпуса и общежитие. Также в отзыве отмечается, что в омском политехе проводят много различных мероприятий. Вместе с тем некоторые недовольны работой персонала вуза. Так, по словам одного из обучающегося, в ОмГТУ грубые гардеробщицы.
На базе учебного заведения обучают 118 специальностям, есть колледж, военная кафедра и возможность бесплатного обучения (3,5 тыс мест). Средний балл на бюджет в ОмГТУ в 2024 году составляет 177 баллов, сообщается на Поступи.инфо. На платное обучение нужно набрать минимум 120 баллов на ЕГЭ.
Обучающихся здесь также устраивает качество обучения (больше 80%), указывается в средней оценке в Яндекс.Картах. В отзыве от 2020 года студент написал, что в вузе работает сильный преподавательский состав, однако в последнем комментарии от 2023 года отмечается, что педагоги, которые работают там в данное время, делают ошибки при подаче материала. При этом ни в одном из них не уточняется факультет.
На базе вуза работает колледж, есть общежитие, а количество бюджетных мест в 2024 году составляет порядка 1,1 тыс. Средний балл на бюджет в ОмГУ в 2024 году составил 195. На платное нужно набрать минимум 131 балл. В университете предусмотрена 101 направление подготовки. Обучение на коммерческой основе будет обходиться от 31,3 тыс рублей в семестр.
Этот вуз оценивается студентами выше, чем первые два, однако он занимает третью строчку (больше 90% положительных отзывов по всем критериям). В последнем комментарии за 2023 год отмечается, что в ОмГПУ качественное образование и дружная атмосфера. При этом тут хорошо развита внеучебная деятельность, так что обучающиеся могут развиваться всесторонне. В целом все следующие отзывы одинаково положительные.
В вузе готовят специалистов 40 специальностей. В этом году количество бюджета по всем направлениям составляет 1 тыс мест. Чтобы обучаться бесплатно, нужно набрать минимум 183 балла, платно — 141 балл. По данным Поступи.инфо, стоимость обучения будет на уровне 29,2 тыс рублей.
Студенты и их родители ставят высокие оценки: преподавательский состав — 100%, образование — 94%, качество обучения — 88%, персонал — 77%. Например, комментаторы в Яндекс.Картах отметили отличную работу приемной комиссии, при каждом звонке в которую можно получить понятный, полный и вежливый ответ. Однако у кого-то был неудачный опыт. Молодой человек пытался выйти из академического отпуска после армии и восстановиться в СибАДИ, но возникли какие-то организационные проблемы.
Тут учат 31 специальности, есть 700 бюджетных мест, сообщается на портале Поступи.инфо. Для бесплатного обучения нужно набрать 170 баллов, для платного — 137.
Общая оценка на Яндекс.Карта — 4,3%. Отзывы об образовательном процессе и преподавателях достаточно высокие. В последнем комментарии указано, что академия очень хорошая, работают профессионалы, но до «пятерки» она немного не дотягивает. Автор решил не погружаться в подробности, а оставить отзыв в таком виде.
В академии МВД Омска готовят по четырем специальностям. В этом году для бюджетников выделяют 354 места. На сайте Поступи.инфо указываются проходные баллы при этом только для контрактников — 111 баллов.