Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года

Обучающихся здесь также устраивает качество обучения (больше 80%), указывается в средней оценке в Яндекс.Картах. В отзыве от 2020 года студент написал, что в вузе работает сильный преподавательский состав, однако в последнем комментарии от 2023 года отмечается, что педагоги, которые работают там в данное время, делают ошибки при подаче материала. При этом ни в одном из них не уточняется факультет.