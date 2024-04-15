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Posted Сегодня, 11:49

Published Сегодня, 11:49

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

У многих омских вузов достаточно высокий рейтинг, который составляется на основе отзывов как самих студентов, так и их родителей.

Куда поступить: топ-5 вузов Омска для выпускников 2024 года

15 апреля 2024, 11:49
Фото: Город55
У многих омских вузов достаточно высокий рейтинг, который составляется на основе отзывов как самих студентов, так и их родителей.
Экзамены и выпускные не за горами, как и приемная кампания 2024 года в вузах и ссузах. На выбор омским выпускникам предлагается множество учебных заведений, на которые можно обратить внимание.

Какие вузы есть в Омске

Город55 подготовил рейтинг лучших вузов Омска, который окажется полезным для тех, кто выбирает учебное заведение после 11 класса.

При составлении этого списка учитывались несколько аспектов, в том числе возможность получения качественного образования, востребованность выпускников местными работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности. Информация предоставлена аналитиками сервиса Поступи.инфо.

1. Омский государственный технический университет (ОмГТУ)

Студенты оценивают качество обучения, образование и преподавателей достаточно высоко (74-80%). В Яндекс.Картах пользователь отмечает, что это лучший вуз города. По его мнению, здесь квалифицированные педагоги, в порядке учебные корпуса и общежитие. Также в отзыве отмечается, что в омском политехе проводят много различных мероприятий. Вместе с тем некоторые недовольны работой персонала вуза. Так, по словам одного из обучающегося, в ОмГТУ грубые гардеробщицы.

На базе учебного заведения обучают 118 специальностям, есть колледж, военная кафедра и возможность бесплатного обучения (3,5 тыс мест). Средний балл на бюджет в ОмГТУ в 2024 году составляет 177 баллов, сообщается на Поступи.инфо. На платное обучение нужно набрать минимум 120 баллов на ЕГЭ.

2. Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского (ОмГУ)

Обучающихся здесь также устраивает качество обучения (больше 80%), указывается в средней оценке в Яндекс.Картах. В отзыве от 2020 года студент написал, что в вузе работает сильный преподавательский состав, однако в последнем комментарии от 2023 года отмечается, что педагоги, которые работают там в данное время, делают ошибки при подаче материала. При этом ни в одном из них не уточняется факультет.

На базе вуза работает колледж, есть общежитие, а количество бюджетных мест в 2024 году составляет порядка 1,1 тыс. Средний балл на бюджет в ОмГУ в 2024 году составил 195. На платное нужно набрать минимум 131 балл. В университете предусмотрена 101 направление подготовки. Обучение на коммерческой основе будет обходиться от 31,3 тыс рублей в семестр.

В одном из ведущих вузов города действительно произошло много кадровых перестановок в последнее время.В одном из ведущих вузов города действительно произошло много кадровых перестановок в последнее время.
В одном из ведущих вузов города действительно произошло много кадровых перестановок в последнее время.
Фото: Город55

3. Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ)

Этот вуз оценивается студентами выше, чем первые два, однако он занимает третью строчку (больше 90% положительных отзывов по всем критериям). В последнем комментарии за 2023 год отмечается, что в ОмГПУ качественное образование и дружная атмосфера. При этом тут хорошо развита внеучебная деятельность, так что обучающиеся могут развиваться всесторонне. В целом все следующие отзывы одинаково положительные.

В вузе готовят специалистов 40 специальностей. В этом году количество бюджета по всем направлениям составляет 1 тыс мест. Чтобы обучаться бесплатно, нужно набрать минимум 183 балла, платно — 141 балл. По данным Поступи.инфо, стоимость обучения будет на уровне 29,2 тыс рублей.

4. Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет (СибАДИ)

Студенты и их родители ставят высокие оценки: преподавательский состав — 100%, образование — 94%, качество обучения — 88%, персонал — 77%. Например, комментаторы в Яндекс.Картах отметили отличную работу приемной комиссии, при каждом звонке в которую можно получить понятный, полный и вежливый ответ. Однако у кого-то был неудачный опыт. Молодой человек пытался выйти из академического отпуска после армии и восстановиться в СибАДИ, но возникли какие-то организационные проблемы.

Тут учат 31 специальности, есть 700 бюджетных мест, сообщается на портале Поступи.инфо. Для бесплатного обучения нужно набрать 170 баллов, для платного — 137.

5. Омская академия МВД РФ (ОмА МВД РФ)

Общая оценка на Яндекс.Карта — 4,3%. Отзывы об образовательном процессе и преподавателях достаточно высокие. В последнем комментарии указано, что академия очень хорошая, работают профессионалы, но до «пятерки» она немного не дотягивает. Автор решил не погружаться в подробности, а оставить отзыв в таком виде.

В академии МВД Омска готовят по четырем специальностям. В этом году для бюджетников выделяют 354 места. На сайте Поступи.инфо указываются проходные баллы при этом только для контрактников — 111 баллов.

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