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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Новая стоимость проезда, студенческий отпуск в Сочи и ремонт улиц. Омск в воскресенье

Новая стоимость проезда, студенческий отпуск в Сочи и ремонт улиц. Омск в воскресенье

21 апреля 2024, 14:03
Фото: 1MI
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Повышение стоимости проезда в маршрутках.

Сегодня стало известно о грядущем повышении цен на проезд сразу на двух маршрутах Омска: №331 и №8. Такая информация появилась из сообщений омичей в социальных сетях — в случае первого маршрута повышение ожидается уже 25 апреля, а соответствующее уведомление появилось в транспорте. Что касается «восьмерки» — то информацией о подъеме цен поделился один из омичей, сфотографировавший новые ценники, выданные не так давно перевозчикам на маршруте. А вот сколько будет стоить проезд — можно узнать в материале ниже:

Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда
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Новость №2. Студенты транспортной академии проведут август в Сочи.

Конечно, не весь — всего 12 дней, но и они станут насыщенными: судя по документам, приложенным к аукциону на поиск подрядчика, студентов ждет море, спорт и дозированные культурные активности — не меньше одного часа каждый день. Конечно, пока еще рано что-либо представлять, но факт есть факт — 6 мая станет известен подрядчик культурно-оздоровительных мероприятий. Тем более, обошлись они в «круглую» сумму:

Омский университет путей сообщения отправит студентов на отдых в Сочи
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Новость №3. Долгожданный ремонт главных магистралей Омска.

Это воскресенье принесло и приятные новости из администрации города: отдельным распоряжением губернатора региона, Виталия Хоценко, из дорожного фонда области было выделено 100 миллионов на ремонт дорог в городе. Тем более применение им разу же нашли — по словам градоначальника, Сергея Шелеста, обновление покрытия ждет разные районы города. Но вот какие именно — можно уточнить в материале ниже:

Мэр Омска анонсировал ремонт трех крупных городских улиц
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#Илья Скобин#Сочи#Омск#Ремонт дорог#Маршрутки#Губернатор#Студенты#Итоги дня#Проезд
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