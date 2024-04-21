Новая стоимость проезда, студенческий отпуск в Сочи и ремонт улиц. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Сегодня стало известно о грядущем повышении цен на проезд сразу на двух маршрутах Омска: №331 и №8. Такая информация появилась из сообщений омичей в социальных сетях — в случае первого маршрута повышение ожидается уже 25 апреля, а соответствующее уведомление появилось в транспорте. Что касается «восьмерки» — то информацией о подъеме цен поделился один из омичей, сфотографировавший новые ценники, выданные не так давно перевозчикам на маршруте. А вот сколько будет стоить проезд — можно узнать в материале ниже:
Конечно, не весь — всего 12 дней, но и они станут насыщенными: судя по документам, приложенным к аукциону на поиск подрядчика, студентов ждет море, спорт и дозированные культурные активности — не меньше одного часа каждый день. Конечно, пока еще рано что-либо представлять, но факт есть факт — 6 мая станет известен подрядчик культурно-оздоровительных мероприятий. Тем более, обошлись они в «круглую» сумму:
Это воскресенье принесло и приятные новости из администрации города: отдельным распоряжением губернатора региона, Виталия Хоценко, из дорожного фонда области было выделено 100 миллионов на ремонт дорог в городе. Тем более применение им разу же нашли — по словам градоначальника, Сергея Шелеста, обновление покрытия ждет разные районы города. Но вот какие именно — можно уточнить в материале ниже: