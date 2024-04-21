Новая стоимость проезда, студенческий отпуск в Сочи и ремонт улиц. Омск в воскресенье

Сегодня стало известно о грядущем повышении цен на проезд сразу на двух маршрутах Омска: №331 и №8. Такая информация появилась из сообщений омичей в социальных сетях — в случае первого маршрута повышение ожидается уже 25 апреля, а соответствующее уведомление появилось в транспорте. Что касается «восьмерки» — то информацией о подъеме цен поделился один из омичей, сфотографировавший новые ценники, выданные не так давно перевозчикам на маршруте. А вот сколько будет стоить проезд — можно узнать в материале ниже: