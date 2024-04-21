Мэр Омска анонсировал ремонт трех крупных городских улиц

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале градоначальника. В частности, до середины июня планируется обновить покрытие проезжей части на проспекте Карла Маркса, улицах Конева и Красный путь.
На эти цели из дорожного фонда региона личным распоряжением губернатора Омской области, Виталия Хоценко, выделено 100 млн рублей: за эти средства предполагается заменить поврежденные слои асфальтового покрытия улиц. Плановый срок завершения работ — середина июня. На настоящий момент ведется поиск подрядчика — конкурсные процедуры закупки уже организованы.
Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении более 30 миллионов рублей на новые остановочные павильоны в городе. Все необходимые работы заказчик, в лице городского УДХБ, планирует завершить до 29 мая.