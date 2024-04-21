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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

иллюстрация

Мэр Омска анонсировал ремонт трех крупных городских улиц

21 апреля 2024, 06:32
Фото: 1MI
иллюстрация

Сергей Шелест анонсировал ремонт трех важных омских улиц

Всего на ремонт дорог в городе выделено 100 млн рублей.

Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале градоначальника. В частности, до середины июня планируется обновить покрытие проезжей части на проспекте Карла Маркса, улицах Конева и Красный путь.

На эти цели из дорожного фонда региона личным распоряжением губернатора Омской области, Виталия Хоценко, выделено 100 млн рублей: за эти средства предполагается заменить поврежденные слои асфальтового покрытия улиц. Плановый срок завершения работ — середина июня. На настоящий момент ведется поиск подрядчика — конкурсные процедуры закупки уже организованы.

Напомним, ранее Город55 сообщал о выделении более 30 миллионов рублей на новые остановочные павильоны в городе. Все необходимые работы заказчик, в лице городского УДХБ, планирует завершить до 29 мая.

Обновят 26 остановок. В Омске выделили 33 млн рублей на новые павильоны для остановок
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#Илья Скобин#Омск#Благоустройство#Ремонт дорог#Подрядчик#Новости#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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