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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

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Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда

21 апреля 2024, 04:15
Фото: Город55
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Стоимость проезда увеличится на двух маршрутах Омска

Омичи опубликовали в социальных сетях сообщения о повышении цен на проезд по маршрутам №8 и №331.

Как сообщается, уже в четверг, 25 апреля, стоимость проезда на 331 маршруте (следует от ПО «Иртыш» до ТРЦ «Мега») будет иной: 35 рублей по банковской карте и проездной карте «Омка» для граждан, столько же будет стоить проезд и за «наличку». Для всех остальных категорий граждан цена тоже поднимется: проезд по картам пенсионера, школьника и студента будет стоить 30 рублей.

Кроме того, в следующей публикации в том же сообществе появилась информация и о повышении тарифа на маршруте №8 (на нем пассажиры могут доехать от МСЧ-9 до «Компура» и садового товарищества «Медик»): по словам автора, водители, обслуживающие маршрут, получили обновленные наклейки с ценами на проезд.

Стоит отметить, что оба маршрута являются нерегулируемыми — стоимость проезда по ним может быть скорректирована перевозчиками.

Скриншот сообщения о повышении стоимости проездаСкриншот сообщения о повышении стоимости проезда
Скриншот сообщения о повышении стоимости проездаСкриншот сообщения о повышении стоимости проезда
Скриншот сообщения о повышении стоимости проезда
Фото: Сообщество «Омск LIve» в социальной сети «ВКонтакте»

Напомним, ранее Город55 сообщал об отмене 15 маршрутов общественного транспорта — многие из них уже фактически не обслуживались перевозчиками, а немногие оставшиеся (№6Н, №83Н, №362) выпускали транспорт на линию нерегулярно.

Не обслуживались долгое время. В Омске отменят 15 маршрутов общественного транспорта
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#Илья Скобин#Транспорт#Омск#Цены#Маршруты#Новости#Проезд
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