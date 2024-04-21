Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Как сообщается, уже в четверг, 25 апреля, стоимость проезда на 331 маршруте (следует от ПО «Иртыш» до ТРЦ «Мега») будет иной: 35 рублей по банковской карте и проездной карте «Омка» для граждан, столько же будет стоить проезд и за «наличку». Для всех остальных категорий граждан цена тоже поднимется: проезд по картам пенсионера, школьника и студента будет стоить 30 рублей.
Кроме того, в следующей публикации в том же сообществе появилась информация и о повышении тарифа на маршруте №8 (на нем пассажиры могут доехать от МСЧ-9 до «Компура» и садового товарищества «Медик»): по словам автора, водители, обслуживающие маршрут, получили обновленные наклейки с ценами на проезд.
Стоит отметить, что оба маршрута являются нерегулируемыми — стоимость проезда по ним может быть скорректирована перевозчиками.
Напомним, ранее Город55 сообщал об отмене 15 маршрутов общественного транспорта — многие из них уже фактически не обслуживались перевозчиками, а немногие оставшиеся (№6Н, №83Н, №362) выпускали транспорт на линию нерегулярно.