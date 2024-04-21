Все выше. Сразу на двух омских маршрутах поднимут стоимость проезда

Как сообщается, уже в четверг, 25 апреля, стоимость проезда на 331 маршруте (следует от ПО «Иртыш» до ТРЦ «Мега») будет иной: 35 рублей по банковской карте и проездной карте «Омка» для граждан, столько же будет стоить проезд и за «наличку». Для всех остальных категорий граждан цена тоже поднимется: проезд по картам пенсионера, школьника и студента будет стоить 30 рублей.