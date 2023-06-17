Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»

После Шойгу осмотрел арсеналы хранения ракетного и артиллерийского вооружения на территории Омской области. Известно, что с базы резерва на Украину отправлено больше четырех тыс различных артиллерийских установок. В ближайшее время на территорию СВО с омской базы также вышлют дополнительно еще больше 700 единиц вооружения.