Глава Минобороны РФ Шойгу побывал на омском «Трансмаше»

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:42
В Омскую область приехал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Сегодня, 17 июня, он посетил одно из оборонно-промышленных предприятий, где производят танки и тяжелые огнеметные системы. Министр оценил арсенал завода и как выполняется государственный оборонный заказ.
Федеральному гостю представили автоматическую линию по сборке гусеничных лент и рассказали, что «Омсктрансмаш» стал делать ее более качественно и быстрее. Шойгу спросил, насколько обеспечена безопасность в бронемашинах и о ближайшей отправке техники в зону СВО.
Начальник Главного автобронетанкового управления минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков рассказал, что специалисты омского предприятия доработали бронетехнику в плане защищенности. Ее уже погрузили на железнодорожные платформы и в скором времени отправят вместе с танками эшелоном. Кроме того, создан запас для омских формирований.
Глава минобороны РФ отметил в разговоре с руководством «Омсктрансмаша», что предприятию нужно строго соблюдать график выполнения гособоронзаказа. Он также поручил расширить производственные мощности по выпуску танков и тяжелых огнеметных систем для бойцов СВО.
После Шойгу осмотрел арсеналы хранения ракетного и артиллерийского вооружения на территории Омской области. Известно, что с базы резерва на Украину отправлено больше четырех тыс различных артиллерийских установок. В ближайшее время на территорию СВО с омской базы также вышлют дополнительно еще больше 700 единиц вооружения.