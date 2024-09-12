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Танки

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2024
Крупный пожар на «Омсктрансмаше». Что известно к этому часу
12 сентября, 07:58
Полное погружение в популярную игру: в Китае геймер собрал дома танк
Видео с процессом сбора китаец выложил в соцсетях. Это сделало его очень популярным.
21 августа, 07:52
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Шойгу отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков.
19 апреля, 05:50
Омский завод создал новую версию тяжелого огнемета ТОС
7 февраля, 09:45
2023
В Омске переходящий почетный вымпел получит автобронетанковый инженерный институт
В Омске определили, какая воинская часть стала лучшей по итогам прошлого года. Награждение традиционно происходит перед Днем защитника Отечества.
15 февраля 2023, 09:14

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