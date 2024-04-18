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На оборонных заводах Омска открыты 1400 вакансий. Сколько платят рабочим и инженерам

18 апреля 2024, 05:50
Фото: 1MI
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На омских заводах ОПК открыты 1400 вакансий с зарплатой до 270 тысяч

Наиболее востребованные профессии: слесарь, инженер, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, токарь.

На оборонных заводах Омска по состоянию на 18 апреля открыты 1407 вакансий. Такую цифру Городу55 назвали в региональном министерстве труда. Также в ведомстве рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в отрасли ОПК.

В ОМО имени П. И. Баранова требуется главный контроллер. Ему готовы предложить от 270 000 рублей в месяц (эту вакансию предприятие разместило еще в феврале). Токарь-универсал в ОМКБ может рассчитывать на зарплату до 200 000 рублей, а инженер-программист на радиозаводе имени А. С. Попова — от 100 000 до 170 000 рублей.

Наиболее востребованные профессии на предприятиях: слесарь, инженер, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, токарь.

Некоторые предприятия готовы взять сотрудников без опыта работы. Так, на «Омсктрансмаше» открыта вакансия для ученика токаря-револьверщика.

«На период обучения устанавливается доплата с учетом начисленной стипендии и заработной платы (без учета районного коэффициента 15%) до 30 000 рублей в месяц», — говорится в описании вакансии.

Ранее Город55 рассказывал, сколько готовы платить курьеру в Омске:

Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Зарплата#ОМКБ#Вакансии#ОПК#Инженер#Токарь#Токарь-универсал#Слесарь#Фрезеровщик
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