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Техническое обслуживание

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Октябрь
Инвестор «Зеленого острова» в Омске рассказал про будущее площадок для выгула собак
8 октября, 06:43
Сентябрь
«Омскэнерго» запустит программу дуального обучения студентов профильных ССУЗов
25 сентября, 05:18
Июнь
«Пока проходят обкатку». На улицы Омска вышли еще девять новых троллейбусов «Адмирал»
24 июня, 07:04
Апрель
Министр обороны Сергей Шойгу посетил «Омсктрансмаш» и бронетанковый институт
Шойгу отметил, что заводу необходимо увеличить производство комплектов защиты для танков.
19 апреля, 05:50
Февраль
В омском онкодиспансере вышел из строя единственный в городе аппарат лучевой терапии
6 февраля, 06:55
Декабрь 2023
Кто не любит «Омскэлектро»?
С чем ежедневно сталкиваются сотрудники компании: от угроз до санкционных списков.
20 декабря 2023, 04:05

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