Съесть несъедобное: эксперты объяснили, почему хочется употребить в пищу разные вещи

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Расстройство пищевого поведения, выражающееся в желании человека съесть несъедобные вещи, называют пикацизмом. Чаще такое явление возникает у детей, но иногда встречается и у взрослых.
Если у детей такое поведение — способ познания мира, то у взрослых пикацизм может говорить о проблемах со здоровьем. Например, такое явление возникает у тех, кто долго сидит на строгой диете, болен сахарным диабетом первого типа или кто пережил насилие или травлю.
Извращение вкуса также встречается у людей с железодефицитной анемией — в этом случае человеку хочется есть землю, и это даже не лишено смысла: сырая земля богата железом, но также в ней содержатся свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и другие токсичные вещества. От такого «лечения» у человека могут развиться еще более серьезные проблемы со здоровьем.
Отмечается, что люди, страдающие пикацизмом, чаще всего испытывают стыд за свое поведение. Поддержка со стороны родных и консультация психолога может помочь избавиться от пищевого расстройства без серьезных последствий для организма, заключают эксперты.