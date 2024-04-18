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Published Сегодня, 10:50

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Съесть несъедобное: эксперты объяснили, почему хочется употребить в пищу разные вещи

Съесть несъедобное: эксперты объяснили, почему хочется употребить в пищу разные вещи

18 апреля 2024, 10:50
Фото: 1MI
У такого явления есть название — пикацизм. Чем оно опасно, рассказывает издание newia.ru.

Расстройство пищевого поведения, выражающееся в желании человека съесть несъедобные вещи, называют пикацизмом. Чаще такое явление возникает у детей, но иногда встречается и у взрослых.

Если у детей такое поведение — способ познания мира, то у взрослых пикацизм может говорить о проблемах со здоровьем. Например, такое явление возникает у тех, кто долго сидит на строгой диете, болен сахарным диабетом первого типа или кто пережил насилие или травлю.

Извращение вкуса также встречается у людей с железодефицитной анемией — в этом случае человеку хочется есть землю, и это даже не лишено смысла: сырая земля богата железом, но также в ней содержатся свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и другие токсичные вещества. От такого «лечения» у человека могут развиться еще более серьезные проблемы со здоровьем.

Отмечается, что люди, страдающие пикацизмом, чаще всего испытывают стыд за свое поведение. Поддержка со стороны родных и консультация психолога может помочь избавиться от пищевого расстройства без серьезных последствий для организма, заключают эксперты.

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#Ольга Акамова
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