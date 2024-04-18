Съесть несъедобное: эксперты объяснили, почему хочется употребить в пищу разные вещи

Извращение вкуса также встречается у людей с железодефицитной анемией — в этом случае человеку хочется есть землю, и это даже не лишено смысла: сырая земля богата железом, но также в ней содержатся свинец, ртуть, кадмий, мышьяк и другие токсичные вещества. От такого «лечения» у человека могут развиться еще более серьезные проблемы со здоровьем.