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Posted 28 декабря 2019,, 03:15

Published 28 декабря 2019,, 03:15

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Омичам рассказали, сколько можно выпить алкоголя и съесть салатов в новогоднюю ночь

28 декабря 2019, 03:15
Омские врачи поделились советами, как проводить старый год и встретить новый без ущерба для организма. Специалисты рассказали, сколько можно выпить алкоголя и съесть салатов и угощений в новогоднюю ночь, пишет «ОмскРегион».

Главным правилом 31 декабря для омичей должно стать то, что все угощения не должны храниться до новогодней ночи: постепенно их нужно есть в течение всего дня, а на вечер оставить лишь холодные закуски, овощные салаты и фрукты.

«Наш организм устроен так, чтобы переваривать пищу в утренние и дневные часы, вечером все ферментативные системы и желудочно-кишечный тракт работают с меньшей активностью. Поэтому новогодняя ночь является большой нагрузкой для организма», — приводит издание слова доцента кафедры внутренних болезней и семейной медицины ДПО ОмГМУ Екатерины Логиновой.

Магазинный майонез медики рекомендуют заменить домашним или вовсе заправлять салаты оливковым маслом. Мясо на новогоднем столе не должно быть жирным, выбор хозяек должен пасть на постную говядину, индейку или курицу. При этом мясные блюда лучше съесть днем, а вечером не есть ничего горячего. Все лишнее, что осталось после застолья, лучше не доедать и выбросить наутро, так как есть риск, что за ночь продукты испортятся, а человек — отравится.

Насчет алкоголя специалисты рекомендуют четкое количество выпитого: две рюмки водки, два бокала шампанского или две кружки пива. В целом количество чистого алкоголя в напитках не должен превышать 50 граммов. Если же на столе много разного спиртного и все хочется попробовать, то лучше начать с белых сухих вин и шампанского, а затем перейти на сладкие напитки с более высоким градусом.

«Доза должна быть умеренной, не нужно экспериментировать. Смеси крепкого алкоголя с газированными сладкими напитками приводят к тому, что алкоголь действует гораздо быстрее и интенсивнее», — рассказал главврач Станции скорой медицинской помощи Максим Стуканов.

Специалист также подчеркнул, что периодически после новогодних застолий в больницу попадают люди с отравлением неизвестными веществами, которые им подсыпали в бокал на новогоднем ужине в ресторане. Также он предостерег омичей от холодовых травм, которые можно получить, одевшись не по погоде.

«Основная цель в новогоднюю ночь — не навредить организму, а не набрать лишние килограммы. Поэтому следует следить за давлением, за самочувствием. Если появляется изжога, боли в правом или левом подреберье, лучше закончить прием пищи и при хронических заболеваниях принять необходимые лекарства», — предупредила омичей Екатерина Логинова.

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