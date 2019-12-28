Омичам рассказали, сколько можно выпить алкоголя и съесть салатов в новогоднюю ночь

Магазинный майонез медики рекомендуют заменить домашним или вовсе заправлять салаты оливковым маслом. Мясо на новогоднем столе не должно быть жирным, выбор хозяек должен пасть на постную говядину, индейку или курицу. При этом мясные блюда лучше съесть днем, а вечером не есть ничего горячего. Все лишнее, что осталось после застолья, лучше не доедать и выбросить наутро, так как есть риск, что за ночь продукты испортятся, а человек — отравится.