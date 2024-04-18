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Омская компания «СТ-Трейд» увеличила свой уставный капитал в 200 раз

Омская торговая компания увеличила свой уставный капитал в 200 раз

18 апреля 2024, 06:09
Фото: 1MI

Омская компания «СТ-Трейд» увеличила свой уставный капитал в 200 раз

УК по-прежнему поделен между 3 учредителями.

В обществе с ограниченной ответственностью «СТ-Трейд», прописанном в Омске на улице Андрианова, существенно изменился уставный капитал. 16 апреля он увеличился с 10 тысяч рублей до 2 млн, то есть в 200 раз. При этом УК поделен между 3 учредителями в той же пропорции: по 37% принадлежат Инне Федоровой и Алексею Шелехину, 26% — Александру Кондакову.

«СТ-Трейд» специализируется на оптовой торговле. Его выручка за 2023 год превысила 860 млн рублей, чистая прибыль составила 84 млн. Директором фирмы является Александр Кондаков. Отметим, что еще один учредитель, Алексей Шелехин, в прошлом был бенефициаром строительной компании «Специализированное монтажно-наладочное управление».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#Увеличение уставного капитала
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