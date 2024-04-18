Омская торговая компания увеличила свой уставный капитал в 200 раз

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В обществе с ограниченной ответственностью «СТ-Трейд», прописанном в Омске на улице Андрианова, существенно изменился уставный капитал. 16 апреля он увеличился с 10 тысяч рублей до 2 млн, то есть в 200 раз. При этом УК поделен между 3 учредителями в той же пропорции: по 37% принадлежат Инне Федоровой и Алексею Шелехину, 26% — Александру Кондакову.
«СТ-Трейд» специализируется на оптовой торговле. Его выручка за 2023 год превысила 860 млн рублей, чистая прибыль составила 84 млн. Директором фирмы является Александр Кондаков. Отметим, что еще один учредитель, Алексей Шелехин, в прошлом был бенефициаром строительной компании «Специализированное монтажно-наладочное управление».