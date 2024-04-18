Омская торговая компания увеличила свой уставный капитал в 200 раз

В обществе с ограниченной ответственностью «СТ-Трейд», прописанном в Омске на улице Андрианова, существенно изменился уставный капитал. 16 апреля он увеличился с 10 тысяч рублей до 2 млн, то есть в 200 раз. При этом УК поделен между 3 учредителями в той же пропорции: по 37% принадлежат Инне Федоровой и Алексею Шелехину, 26% — Александру Кондакову.