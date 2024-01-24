Хусайн Закриев увеличил уставный капитал «Омск Сайдинг Инвеста» почти в 70 раз

В обществе с ограниченной ответственностью «Омск Сайдинг Инвест», прописанном в Омске на 3-й Молодежной, существенно изменился уставный капитал. Со 150 тысяч рублей он увеличился до 10 млн, то есть в 66 с лишним раз. Единственным владельцем УК остается Хусайн Закриев, занимающий к тому же должность генерального директора компании.