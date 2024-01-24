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Хусайн Закриев увеличил уставный капитал «Омск Сайдинг Инвеста» почти в 70 раз

Хусайн Закриев увеличил уставный капитал «Омск Сайдинг Инвеста» почти в 70 раз

24 января 2024, 05:15
Фото: 1MI

Хусайн Закриев увеличил уставный капитал «Омск Сайдинг Инвеста» почти в 70 раз

Бизнесмен дополнительно вложил в свою компанию 10 млн рублей.

В обществе с ограниченной ответственностью «Омск Сайдинг Инвест», прописанном в Омске на 3-й Молодежной, существенно изменился уставный капитал. Со 150 тысяч рублей он увеличился до 10 млн, то есть в 66 с лишним раз. Единственным владельцем УК остается Хусайн Закриев, занимающий к тому же должность генерального директора компании.

«Омск Сайдинг Инвест» — крупная компания, которая производит профнастил и металлочерепицу. Она известна в первую очередь как инвестор парка развлечений «Вокруг света» на Зеленом острове. Хусайн Закриев планирует расширить этот парк и создать новую базу отдыха в Омском районе, рядом с Чернолучьем. Увеличение уставного капитала «Омск Сайдинг Инвеста» может быть частью подготовки к бизнес-экспансии.

Буквально на днях Закриев заявил о себе и на политическом поле, продвинув своего подчиненного Владимира Боровского (коммерческого директора «Омск Сайдинг Инвеста») в председатели регионального отделения партии «Новые люди». Закриев прокомментировал это событие для «Города55» словами «Мы очень амбициозная компания, и нам всегда все интересно».

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#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд#Омск Сайдинг Инвест#Хусайн Закриев
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