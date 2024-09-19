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Канализационные сети

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Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону
19 сентября, 10:04
Август
Живут себе и не тужат. В Омске в «озере» из канализации поселилось семейство уток
2 августа, 12:27
Май
«Происходит каждый год». Омский парк «Птичья гавань» затопило канализационными водами
22 мая, 12:50
Апрель
В омской администрации прокомментировали ситуацию с ливневкой, заделанной асфальтом
17 апреля, 09:29
Март
Обрушение потолка, проблемы с канализацией и пропавший домашний голубь. Омск сегодня
20 марта, 14:31
Стоит вонь. На омском левобережье прорвало канализацию, принадлежащую супермаркету
14 марта, 11:37
Омский водоканал начал обслуживать проблемные канализационные сети на Пригородной
11 марта, 09:06

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