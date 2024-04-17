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Published Сегодня, 03:54

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Updated Сегодня, 03:58

иллюстрация

Заделали асфальтом. Омичи пожаловались на проблему с ливневкой на Демьяна Бедного

17 апреля 2024, 03:54
Фото: Город55
иллюстрация

Омичи пожаловались на состояние ливневой канализации на Демьяна Бедного

В соцсетях омич поделился видео, на котором часть решетки ливневой канализации на улице Демьяна Бедного была заасфальтирована. В комментариях к посту омичи отметили, что есть более серьезная проблема: желоб не функционирует должным образом из-за того, что он забит грязью.

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появилось видео, на котором омич показал, в каком состоянии находится система водоотведения путепровода на Демьяна Бедного. Как оказалось, часть решетки ливневой канализации была заасфальтирована.

«Новые технологии! Надеемся, заявка на патент уже подана», — отметил автор поста.
скриншотскриншот
скриншот
Фото: «Аварийный Омск»

В комментариях омичи обратили внимание на то, что ливневая канализация имеет более серьезную проблему. По их словам, желоб не функционирует должным образом просто из-за того, что он забит грязью.

Также отметим, что состояние ливневой канализации в Омске оставляет желать лучшего. В городском совете прошло бурное обсуждение этой проблематики. Было высказано мнение о необходимости полной переделки ливневки.

Напомним, что ранее в Омске за 2,428 млн рублей искали поставщика для пропарки и промывки водопропускных труб в городе. Подрядчику предстоит промывать с помощью гидродинамических машин канализационный трубопровод разного диаметра.

В Омске ищут поставщика для промывки канализации
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