Заделали асфальтом. Омичи пожаловались на проблему с ливневкой на Демьяна Бедного

Омичи пожаловались на состояние ливневой канализации на Демьяна Бедного

В соцсетях омич поделился видео, на котором часть решетки ливневой канализации на улице Демьяна Бедного была заасфальтирована. В комментариях к посту омичи отметили, что есть более серьезная проблема: желоб не функционирует должным образом из-за того, что он забит грязью.