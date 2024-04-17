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Posted Сегодня, 17:46
Published Сегодня, 17:46
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
С первого раза не ответите: пройдите тест к «Тотальному диктанту»
17 апреля 2024, 17:46
Фото: Город55
Уже в эту субботу, 20 апреля, состоится ежегодная масштабная акция «Тотальный диктант». Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы напишете предложенный текст.
Оцените свои знания
Пройти тест
«Тотальный диктант» в 2024 году: дата проведения, регистрация и площадки
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#Алина Ясинская
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