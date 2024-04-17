С первого раза не ответите: пройдите тест к «Тотальному диктанту»

Уже в эту субботу, 20 апреля, состоится ежегодная масштабная акция «Тотальный диктант». Проверьте свои знания и узнайте, насколько хорошо вы напишете предложенный текст.

Оцените свои знания Пройти тест «Тотальный диктант» в 2024 году: дата проведения, регистрация и площадки Узнать подробнее