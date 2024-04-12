«Тотальный диктант» в 2024 году: дата проведения, регистрация и площадки

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
Стоит напомнить, что к акции присоединяются добровольно. Организаторы намерены таким образом объединить тех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Русский язык действительно непростой, однако заниматься им полезно и интересно, как и быть грамотным. С таким посылом уже несколько лет проводят это мероприятие.
Ежегодный диктант организуют на этот раз в субботу, 20 апреля. Он начнется в 14:00 по местному времени. Проверить свою грамотность можно будет как офлайн, так и онлайн. Выбрать удобный формат можно через официальный сайт «Тотального диктанта». Там же есть информация о количестве площадок в том или ином городе.
Участники акции в этом году будут писать текст, который составляла писательница, журналист и редактор Анна Матвеева. Она родилась в Екатеринбурге и недавно переехала в Москву.
О чем текст нового «Тотального диктанта»? Автор говорит, что он будет посвящен дневникам.
«Они меня очень давно интересуют ― и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь», ― рассказала Матвеева.
В этом году возникли проблемы с регистрацией на «Тотальный диктант». Организаторы это признали и вместе с желающими поучаствовать ждут, когда их сервисы заработают вновь. Причина — многочисленные хакерские атаки, которые начались практически сразу же после открытия регистрации. Техслужбы стараются как можно быстрее устранить проблемы.
Желающих присоединиться к акции просят подождать, свободные места точно будут. После восстановления интернет-ресурсов «Тотального диктанта», участникам нужно проверить, сохранилась ли регистрация на площадку. Это можно сделать через личный кабинет в разделе «События». В случае чего необходимо зарегистрироваться заново.
Пользователям советуют заходить в личный кабинет через социальные сети. Если к аккаунту привязана электронная почта или нужно восстановить пароль, то можно обратиться в техподдержку. Из-за большого количества обращений ответ придется подождать какое-то время, предупреждают организаторы. Почта техподдержки: help@totaldict.ru.