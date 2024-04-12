«Тотальный диктант» в 2024 году: дата проведения, регистрация и площадки

Ежегодный диктант организуют на этот раз в субботу, 20 апреля. Он начнется в 14:00 по местному времени. Проверить свою грамотность можно будет как офлайн, так и онлайн. Выбрать удобный формат можно через официальный сайт «Тотального диктанта». Там же есть информация о количестве площадок в том или ином городе.