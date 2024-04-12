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Published Сегодня, 09:39

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Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» пока что невозможно из-за хакерских атак.

«Тотальный диктант» в 2024 году: дата проведения, регистрация и площадки

12 апреля 2024, 09:39
Фото: Город55
Зарегистрироваться на «Тотальный диктант» пока что невозможно из-за хакерских атак.
Ежегодная просветительная акция «Тотальный диктант» в 2024 году состоится уже скоро. Подробнее о дате, формате проведения мероприятия и регистрации — в материале Города55.

Стоит напомнить, что к акции присоединяются добровольно. Организаторы намерены таким образом объединить тех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Русский язык действительно непростой, однако заниматься им полезно и интересно, как и быть грамотным. С таким посылом уже несколько лет проводят это мероприятие.

Дата проведения «Тотального диктанта» в 2024 году

Ежегодный диктант организуют на этот раз в субботу, 20 апреля. Он начнется в 14:00 по местному времени. Проверить свою грамотность можно будет как офлайн, так и онлайн. Выбрать удобный формат можно через официальный сайт «Тотального диктанта». Там же есть информация о количестве площадок в том или ином городе.

Кто автор текста «Тотального диктанта» в 2024 году

Участники акции в этом году будут писать текст, который составляла писательница, журналист и редактор Анна Матвеева. Она родилась в Екатеринбурге и недавно переехала в Москву.

О чем текст нового «Тотального диктанта»? Автор говорит, что он будет посвящен дневникам.

«Они меня очень давно интересуют ― и как явление, и как жанр. И как писателя, и как человека. Были другие идеи, которые я обдумывала, но остановилась на этой, поскольку, как мне кажется, текст такого масштаба надо писать не только о том, что неплохо знаешь, но и том, что любишь», ― рассказала Матвеева.
Участниками акции становятся не только жители России, но и других стран.Участниками акции становятся не только жители России, но и других стран.
Участниками акции становятся не только жители России, но и других стран.
Фото: Город55

Регистрация на «Тотальный диктант»

В этом году возникли проблемы с регистрацией на «Тотальный диктант». Организаторы это признали и вместе с желающими поучаствовать ждут, когда их сервисы заработают вновь. Причина — многочисленные хакерские атаки, которые начались практически сразу же после открытия регистрации. Техслужбы стараются как можно быстрее устранить проблемы.

Желающих присоединиться к акции просят подождать, свободные места точно будут. После восстановления интернет-ресурсов «Тотального диктанта», участникам нужно проверить, сохранилась ли регистрация на площадку. Это можно сделать через личный кабинет в разделе «События». В случае чего необходимо зарегистрироваться заново.

Пользователям советуют заходить в личный кабинет через социальные сети. Если к аккаунту привязана электронная почта или нужно восстановить пароль, то можно обратиться в техподдержку. Из-за большого количества обращений ответ придется подождать какое-то время, предупреждают организаторы. Почта техподдержки: help@totaldict.ru.

А вы участвуете в «Тотальном диктанте»?
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#Алина Ясинская#Опросы#Общество#Омская область#Россия#Акция#Новости#Тотальный диктант#Русский язык#Грамотность
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