Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах

На первом месте в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, там средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах почти в три раза больше омской — 128 тысяч рублей. На втором месте расположился Ненецкий АО (117 тыс. руб), а не третьем — Магаданская область (129 тыс. руб).