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Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах

Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах

25 марта 2024, 10:26
Фото: 1MI

Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах

Средняя зарплата жителей малых и средних населенных пунктов Омской области составила 38 000 рублей.

Аналитики «РИА Новости» представили рейтинг российских регионов по величине зарплаты в малых и средних населенных пунктах. Омская область заняла в нем 68 место, значительно уступив лидерам.

Так, в среднем работающий житель региона получает 38 000 рублей в месяц, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,06. Отмечается, что за год прирост дохода составил 14,2%.

На первом месте в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, там средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах почти в три раза больше омской — 128 тысяч рублей. На втором месте расположился Ненецкий АО (117 тыс. руб), а не третьем — Магаданская область (129 тыс. руб).

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