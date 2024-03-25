Не конкурент лидерам. Омская область заняла 68 место в рейтинге зарплат в регионах

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
Аналитики «РИА Новости» представили рейтинг российских регионов по величине зарплаты в малых и средних населенных пунктах. Омская область заняла в нем 68 место, значительно уступив лидерам.
Так, в среднем работающий житель региона получает 38 000 рублей в месяц, отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составляет 2,06. Отмечается, что за год прирост дохода составил 14,2%.
На первом месте в рейтинге расположился Ямало-Ненецкий автономный округ, там средняя зарплата в малых и средних населенных пунктах почти в три раза больше омской — 128 тысяч рублей. На втором месте расположился Ненецкий АО (117 тыс. руб), а не третьем — Магаданская область (129 тыс. руб).