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Posted Сегодня, 13:54

Published Сегодня, 13:54

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

иллюстрация

Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу

13 апреля 2024, 13:54
Фото: Город55
иллюстрация
Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Омичи поделились кадрами первых ледоходов

Сегодня на Иртыше началось движение льда: по реке поплыли первые большие и плоские льдины. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. Однако пока лед в центральной части реки не двигается, это нельзя назвать полноценным ледоходом. Большой ледоход начнется только после того, как Иртыш полностью освободится ото льда за пределами города. Тогда льдины будут иметь кристаллообразную и бугристую форму.

Лед тронулся: омичи поделились кадрами первых ледоходов
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Новость №2. В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и Учебной образовался опасный провал

В паблике «Аварийный Омск» были опубликованы фотографии и видео провалившегося асфальта в центре города. Неравнодушные водители временно решили эту проблему и отметили яму старой покрышкой. Чуть позже на пост отреагировали представители городской администрации и заверили, что уже сообщили о проблеме в ресурсные организации. Однако они не указали конкретных сроков решения этого вопроса. Также, судя по всему, под местом провала находятся какие-то коммуникации.

Провалился асфальт. Омичи пожаловались на состояние дороги в самом центре города
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Новость №3. Нападающий и два защитника. Три хоккеиста омского «Авангарда» будут играть в сборной России

В пресс-службе «Авангарда» сообщили важную новость: Федерация хоккея России официально объявила состав молодежной сборной, в которую вошли три омских хоккеиста. Всего в списке 28 игроков, включая Николая Хворова — нападающего, Михаила Гуляева и Тимура Кола — защитников. Уже 25 апреля молодежная сборная отправится в Новосибирск на турнир против сборной Студенческой хоккейной лиги.

Нападающий и два защитника. Трое омских хоккеистов будут играть за сборную России
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Асфальт#Новости#Сборная России#Итоги дня#Ледоход#Хоккеисты#Провал
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