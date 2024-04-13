Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Новость №1. Омичи поделились кадрами первых ледоходов
Сегодня на Иртыше началось движение льда: по реке поплыли первые большие и плоские льдины. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. Однако пока лед в центральной части реки не двигается, это нельзя назвать полноценным ледоходом. Большой ледоход начнется только после того, как Иртыш полностью освободится ото льда за пределами города. Тогда льдины будут иметь кристаллообразную и бугристую форму.
Новость №2. В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и Учебной образовался опасный провал
В паблике «Аварийный Омск» были опубликованы фотографии и видео провалившегося асфальта в центре города. Неравнодушные водители временно решили эту проблему и отметили яму старой покрышкой. Чуть позже на пост отреагировали представители городской администрации и заверили, что уже сообщили о проблеме в ресурсные организации. Однако они не указали конкретных сроков решения этого вопроса. Также, судя по всему, под местом провала находятся какие-то коммуникации.
Новость №3. Нападающий и два защитника. Три хоккеиста омского «Авангарда» будут играть в сборной России
В пресс-службе «Авангарда» сообщили важную новость: Федерация хоккея России официально объявила состав молодежной сборной, в которую вошли три омских хоккеиста. Всего в списке 28 игроков, включая Николая Хворова — нападающего, Михаила Гуляева и Тимура Кола — защитников. Уже 25 апреля молодежная сборная отправится в Новосибирск на турнир против сборной Студенческой хоккейной лиги.