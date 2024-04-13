Ледоход, провал в центре города и вызов 3 хоккеистов в сборную России. Омск в субботу

Сегодня на Иртыше началось движение льда: по реке поплыли первые большие и плоские льдины. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. Однако пока лед в центральной части реки не двигается, это нельзя назвать полноценным ледоходом. Большой ледоход начнется только после того, как Иртыш полностью освободится ото льда за пределами города. Тогда льдины будут иметь кристаллообразную и бугристую форму.