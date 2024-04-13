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иллюстрация

Нападающий и два защитника. Трое омских хоккеистов будут играть за сборную России

13 апреля 2024, 10:38
Фото: Город55
иллюстрация

Троих омских хоккеистов вызвали в сборную России U20

«Авангард» сообщил, что Николай Хворов будет играть в качестве нападающего, а Михаил Гуляев и Тимур Кол — в качестве защитников. Молодежная сборная отправится в Новосибирск для участия в турнире против сборной Студенческой хоккейной лиги.

Федерация хоккея России официально объявила состав молодежной сборной. В него вошли 28 хоккеистов, в том числе трое из Омска. Об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».

«Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол вызваны в сборную России U20 для участия в Кубке Будущего! Успешного сбора и хорошего турнира, парни!», — написали в телеграм-канале ХК «Авангард».
Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур КолНиколай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол
Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур КолНиколай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол
Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур КолНиколай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол
Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол
Фото: Пресс-служба ХК «Омские Ястребы».

Молодежная сборная отправится в Новосибирск 24 апреля. На следующий день, 25 апреля, состоится турнир против сборной Студенческой хоккейной лиги. В составе команды заявлены три игрока: Николай Хворов в качестве нападающего, Михаил Гуляев и Тимур Кол в качестве защитников.

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#Спорт#Хоккей#Омск#Омская область#Новосибирск#Россия#Новости
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