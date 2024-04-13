Нападающий и два защитника. Трое омских хоккеистов будут играть за сборную России

Троих омских хоккеистов вызвали в сборную России U20

«Авангард» сообщил, что Николай Хворов будет играть в качестве нападающего, а Михаил Гуляев и Тимур Кол — в качестве защитников. Молодежная сборная отправится в Новосибирск для участия в турнире против сборной Студенческой хоккейной лиги.