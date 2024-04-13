Нападающий и два защитника. Трое омских хоккеистов будут играть за сборную России

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Федерация хоккея России официально объявила состав молодежной сборной. В него вошли 28 хоккеистов, в том числе трое из Омска. Об этом сообщили в пресс-службе «Авангарда».
«Николай Хворов, Михаил Гуляев и Тимур Кол вызваны в сборную России U20 для участия в Кубке Будущего! Успешного сбора и хорошего турнира, парни!», — написали в телеграм-канале ХК «Авангард».
Молодежная сборная отправится в Новосибирск 24 апреля. На следующий день, 25 апреля, состоится турнир против сборной Студенческой хоккейной лиги. В составе команды заявлены три игрока: Николай Хворов в качестве нападающего, Михаил Гуляев и Тимур Кол в качестве защитников.