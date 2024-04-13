Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:50

Published Сегодня, 11:50

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Иртыш

Лед тронулся: омичи поделились кадрами первых ледоходов

13 апреля 2024, 11:50
Фото: Город55
Иртыш
Сегодня на Иртыше тронулся первый лед, при этом полноценный ледоход еще впереди.

Сегодня, 13 апреля, на реке Иртыш в Омске начался ледоход. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. По реке поплыли первые крупные и плоские льдины. Однако это еще нельзя назвать полноценным ледоходом, так как лед в центральной части реки пока остается неподвижным.

Настоящий большой ледоход начнется только после того, как Иртыш полностью оттает за пределами города. Тогда льдины будут выглядеть кристаллообразными и бугристыми.

Накануне в Обь-Иртышском УГМС предупредили о ледоходе на Иртыше. Вскрытие на юге региона ожидалось 14 апреля, на севере — 16 апреля. По данным специалистов, на участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже нормы на 50 см, а на севере — выше на 30-60 см.

Напомним, что во время весеннего половодья существует опасность паводков. В настоящее время в Омской области уже затоплены несколько населенных пунктов. В частности, в Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка, что привело к смыву дороги к садовому товариществу.

Подтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки
Узнать подробнее
Читайте также:
Омские власти начали подготовку к весеннему паводкуПодтоплений нет. Уровень воды в Иртыше поднялся на 12 сантиметров за сутки
#Видео#Омск#Омская область#Паводок#Иртыш#Новости#Ледоход
Подпишитесь
Вода идет со вкусом кладбищ и скотомогильников: бывший омич — о потопе в Орске
Сегодня, 06:42
В Омске утвердили концепцию украшения города к Дню победы
Вчера, 09:15
Артем против Михаила. В омском ЗАГСе назвали самые популярные имена для новорожденных
Сегодня, 06:00
Провалился асфальт. Омичи пожаловались на состояние дороги в самом центре города
Сегодня, 03:48
Сдают за 600 тысяч. Омским бизнесменам предложили аренду в бывшем ТК «Летур»
Сегодня, 07:47
«Продадим в хорошие руки». В Омске выставили на продажу квартиру с батутом за 25 млн
Сегодня, 08:44
"