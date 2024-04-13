Лед тронулся: омичи поделились кадрами первых ледоходов

Сегодня, 13 апреля, на реке Иртыш в Омске начался ледоход. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. По реке поплыли первые крупные и плоские льдины. Однако это еще нельзя назвать полноценным ледоходом, так как лед в центральной части реки пока остается неподвижным.