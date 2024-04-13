Лед тронулся: омичи поделились кадрами первых ледоходов

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Published Сегодня, 11:50
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Сегодня, 13 апреля, на реке Иртыш в Омске начался ледоход. Город55 опубликовал видео, на котором слышен характерный для этого явления звук. По реке поплыли первые крупные и плоские льдины. Однако это еще нельзя назвать полноценным ледоходом, так как лед в центральной части реки пока остается неподвижным.
Настоящий большой ледоход начнется только после того, как Иртыш полностью оттает за пределами города. Тогда льдины будут выглядеть кристаллообразными и бугристыми.
Накануне в Обь-Иртышском УГМС предупредили о ледоходе на Иртыше. Вскрытие на юге региона ожидалось 14 апреля, на севере — 16 апреля. По данным специалистов, на участке от Черлака до Омска уровень Иртыша будет ниже нормы на 50 см, а на севере — выше на 30-60 см.
Напомним, что во время весеннего половодья существует опасность паводков. В настоящее время в Омской области уже затоплены несколько населенных пунктов. В частности, в Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка, что привело к смыву дороги к садовому товариществу.