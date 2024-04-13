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Published Сегодня, 03:48

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иллюстрация

Провалился асфальт. Омичи пожаловались на состояние дороги в самом центре города

13 апреля 2024, 03:48
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на перекрестке улиц Лермонтова и Учебной провалился асфальт

На улице Лермонтова, 43, произошла неприятная ситуация: провалился асфальт. Омичи отметили это место старой покрышкой и сообщили о проблеме в соцсетях. Администрация отреагировала на пост и передала информацию в ресурсные организации для решения вопроса.

Накануне в паблике «Аварийный Омск» появились фото, на которых видно, что на перекрестке улиц Лермонтова и Учебной образовался опасный провал. Неравнодушные водители отметили его старой покрышкой, но опасность все равно существует.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Аварийный Омск

Кроме того, автор поста прикрепил несколько подробных видео с этого места, чтобы предостеречь других водителей. Чуть позже администрация Омска прокомментировала пост и заявила, что информация была передана в соответствующую организацию.

«Информация передана в ресурсные организации для оперативного устранения нарушений. Спасибо за обращение!» — ответили в мэрии города.

При этом информации о том, насколько быстро устранят эту проблему, неизвестно. Также, судя по всему, под провалом расположены какие-то коммуникации.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Безопасность#Новости
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