Провалился асфальт. Омичи пожаловались на состояние дороги в самом центре города

Posted Сегодня, 03:48
Published Сегодня, 03:48
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
Накануне в паблике «Аварийный Омск» появились фото, на которых видно, что на перекрестке улиц Лермонтова и Учебной образовался опасный провал. Неравнодушные водители отметили его старой покрышкой, но опасность все равно существует.
Кроме того, автор поста прикрепил несколько подробных видео с этого места, чтобы предостеречь других водителей. Чуть позже администрация Омска прокомментировала пост и заявила, что информация была передана в соответствующую организацию.
«Информация передана в ресурсные организации для оперативного устранения нарушений. Спасибо за обращение!» — ответили в мэрии города.
При этом информации о том, насколько быстро устранят эту проблему, неизвестно. Также, судя по всему, под провалом расположены какие-то коммуникации.