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Updated Сегодня, 09:17

На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна

На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна

11 апреля 2024, 09:15
Фото: Телеграм-канал Телеграмма РЖД
Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа.

На омском железнодорожном вокзале установят капсулы для сна. Как сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД, они появятся до конца первого полугодия.

Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа. Будет выдаваться комплект одноразового постельного белья.

Фото: Телеграм-канал Телеграмма РЖД

Также капсулы установят в Челябинске, Красноярске и на Курском вокзале Москвы. Сейчас такая услуга доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, а также на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.

Арендовать капсулу можно от одного часа. Цена — от 250 рублей.

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#Транспорт#Омск#Аренда#Железная дорога#Вокзал#Евгений Игишев#Российские железные дороги
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