На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна

Также капсулы установят в Челябинске, Красноярске и на Курском вокзале Москвы. Сейчас такая услуга доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, а также на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.