На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
На омском железнодорожном вокзале установят капсулы для сна. Как сообщили в официальном новостном телеграм-канале РЖД, они появятся до конца первого полугодия.
Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа. Будет выдаваться комплект одноразового постельного белья.
Также капсулы установят в Челябинске, Красноярске и на Курском вокзале Москвы. Сейчас такая услуга доступна на Ярославском, Казанском и Восточном вокзалах Москвы, а также на вокзалах Адлера, Волгограда, Екатеринбурга, Новосибирска и Барнаула.
Арендовать капсулу можно от одного часа. Цена — от 250 рублей.