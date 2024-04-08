Высасывает деньги. Несколько корпусов омского госуниверситета простаивают пустыми

Пустым простаивает девятый корпус: речь идет о двухэтажном здании на улице Гуртьева, 1Б. Еще в 2020 году занимавший в тот момент пост врио ректора ОмГУ Роман Смелик рассказывал Городу55, что содержание этого корпуса, который не используется активно в учебном процессе, обходится вузу в 8 млн рублей в год. Смелик даже заявлял, что есть организация готовая забрать у ОмГУ Дворец культуры им. Гуртьева, но сделка, видимо, сорвалась. От субаренды вуз также отказался.