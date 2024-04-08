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Posted Вчера, 09:59

Published Вчера, 09:59

Modified Вчера, 10:01

Updated Вчера, 10:01

Корпус ОмГУ на Гуртьева

Высасывает деньги. Несколько корпусов омского госуниверситета простаивают пустыми

8 апреля 2024, 09:59
Фото: yandex.ru/maps
Корпус ОмГУ на Гуртьева

В омском госуниверситете простаивают без дела несколько корпусов

К сентябрю следующего года — после переезда юристов в новый корпус на Фрунзе — должно освободиться еще одно здание. Его судьбу в ОмГУ сейчас решают.

Городу55 стало известно, что в один из корпусов ОмГУ несколько лет никак не используется, а второй в последнее время остается полупустым. Все корпуса при этом, как сообщили в пресс-службе ОмГУ, находятся в собственности Росимущества и предоставлены университету в оперативное управление.

Пустым простаивает девятый корпус: речь идет о двухэтажном здании на улице Гуртьева, 1Б. Еще в 2020 году занимавший в тот момент пост врио ректора ОмГУ Роман Смелик рассказывал Городу55, что содержание этого корпуса, который не используется активно в учебном процессе, обходится вузу в 8 млн рублей в год. Смелик даже заявлял, что есть организация готовая забрать у ОмГУ Дворец культуры им. Гуртьева, но сделка, видимо, сорвалась. От субаренды вуз также отказался.

«Субаренда процедура сложная и не профильная для университета, поэтому помещение на Гуртьева в субаренду не сдается», — сообщили Городу55 в пресс-службе ОмГУ им. Достоевского.

Не используется в полную силу, по словам сотрудников вуза, и третий корпус на Андрианова, 28.

«Налицо неэффективное использование имущества университета. Третий корпус простаивает пустой, в аренду не сдается. Вместе с тем его нужно содержать, в том числе охранять, платить налоги, коммунальные платежи», — говорят работники университета.

Скоро неопределенной может стать судьба и седьмого корпуса на 50 лет Профсоюзов, 100/1. Сейчас пятиэтажное здание занимают юристы, однако уже в сентябре они должны переехать в главный, наконец-то достроенный корпус на Фрунзе.

«Сейчас данный вопрос обсуждается, решение еще не принято», — ответили в ОмГУ на вопрос по использованию здания юридического факультета.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о затоплении второго корпуса на проспекте Мира. В здании протекает крыша, из-за чего уже начала разрушаться штукатурка. В университете возникшую ситуацию объяснили долгим отсутствием ремонта и пообещали, что уже летом отремонтируют кровлю на первом и втором учебных корпусах.

«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса
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#Образование#Ремонт#Омск#Жалобы#Университет#Аренда#Новости#ОмГУ#Корпус омгу#Проблемы#Юлия Истомина
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