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Вокзал

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2024
Семейный наркобизнес, капсулы для сна на вокзале и запуск «Ангары». Омск сегодня
11 апреля, 14:01
На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна
Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа.
11 апреля, 09:15
2023
Грозит до 10 лет колонии. Омича задержали с бутылкой гашишного масла
4 сентября 2023, 06:09
Пожар и пять раненных. Что известно об атаке дрона на вокзал в Курске
Инцидент произошел в ночь на 20 августа.
20 августа 2023, 09:50
Вытащил деньги из сумки. В Омске будут судить вологжанина за кражу на вокзале
Мужчина украл деньги и вещи у спящего пассажира.
6 февраля 2023, 02:14
2022
Омич позарился на телевизор в здании вокзала и попал под статью
Похититель не смог закончить преступление, но его все равно нашли и обвинили в краже.
13 сентября 2022, 05:33

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