В Омске водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу

Posted Вчера, 12:28
Published Вчера, 12:28
Modified Вчера, 12:28
Updated Вчера, 12:28
Сегодня утром, около 7:40, на проспекте Менделеева в Советском округе водитель сбил 13-летнюю девочку. Запись с видеорегистратора рядом проезжающей машины опубликовали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Установлено, что 30-летний омич, который находился за рулем «Тойоты Марк 2», наехал на школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девочке понадобилась медицинская помощь.
По факту ДТП сейчас проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.