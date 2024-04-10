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Posted Вчера, 12:28

Published Вчера, 12:28

Modified Вчера, 12:28

Updated Вчера, 12:28

Омский водитель наехал на школьницу, которая переходила дорогу

В Омске водитель наехал на 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу

10 апреля 2024, 12:28
Фото: 1MI

Омский водитель наехал на школьницу, которая переходила дорогу

На проспекте Менделеева водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, по этому факту правоохранители начали проверку.

Сегодня утром, около 7:40, на проспекте Менделеева в Советском округе водитель сбил 13-летнюю девочку. Запись с видеорегистратора рядом проезжающей машины опубликовали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Установлено, что 30-летний омич, который находился за рулем «Тойоты Марк 2», наехал на школьницу, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате девочке понадобилась медицинская помощь.

По факту ДТП сейчас проводится проверка, правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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