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Наезд на пешехода

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2024
Горел зеленый. Омич переходил дорогу по пешеходному переходу и попал под колеса авто
27 июня, 06:48
Переходила в неположенном месте. На Левом берегу Омска машина сбила 73-летнюю женщину
На улице Дмитриева водитель сбил 73-летнюю омичку, которая переходила дорогу в неположенном месте, женщина отделалась ушибами.
18 июня, 11:26
В Омске водитель сбил 13-летнюю девочку, которая переходила дорогу
На проспекте Менделеева водитель сбил ребенка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, по этому факту правоохранители начали проверку.
10 апреля, 12:28
Омич поскользнулся на остановке и попал под автобус
ДТП произошло на остановке «Улица 33-я Северная». Мужчину отвезли в больницу.
9 марта, 13:20
В Омске на Красноярском тракте водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Авария произошла недалеко от гипермаркета «Лента».
2 марта, 09:17
Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил 11-летнего пешехода
В результате мальчику понадобилась медицинская помощь.
21 февраля, 13:10
Вынесут приговор. Омичке грозит до двух лет тюрьмы за сбитого пешехода
Уголовное дело, которое возбудили в отношении омички, направили в суд, сообщили в региональной прокуратуре.
26 января, 06:30
2023
Сбил на переходе. В Омске водителя маршрутки будут судить за ДТП с пешеходом
ДТП произошло в июле на улице Бархатовой. Пострадавшая требует 1 млн рублей компенсации.
14 декабря 2023, 04:24
Переходил в неположенном месте. В Омске водитель сбил несовершеннолетнего пешехода
Сообщение о происшествии поступило в Госавтоинспекцию вчера, в 15:00.
9 декабря 2023, 05:04
Поехал на желтый. В центре Омска женщина попала под колеса переполненного автобуса
5 декабря 2023, 08:28
Перебегал дорогу. В Омске автомобиль сбил 12-летнего мальчика
Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 30 ноября, в 13:40.
30 ноября 2023, 10:36
Перебегал дорогу. В Омске легковушка сбила 12-летнего мальчика
ДТП произошло на улице Ушинского.
23 ноября 2023, 02:23
Пешеход погиб на месте. В Омской области пассажирский автобус сбил мужчину
ДТП произошло в Большереченском районе на трассе Омск-Тара.
15 ноября 2023, 05:19
Ребенка отвезли в больницу. В Омске водитель сбил 11-летнего мальчика
Авария произошла на улице 6-я Станционная в вечернее время.
27 октября 2023, 02:52
В омских Нефтяниках 81-летняя женщина погибла под колесами автомобиля
ДТП произошло на улице 22 Апреля, когда пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому переходу
26 октября 2023, 03:26
Пошел на красный. В Омске иномарка насмерть сбила мужчину-пешехода
Смертельное ДТП случилось в Октябрьском округе.
21 октября 2023, 06:00
В Омской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
Полицейские ищут очевидцев аварии.
4 сентября 2023, 05:09
Скончался на месте. Ночное ДТП и центре Омска закончилось смертью
Сообщение об аварии в Центральном округе поступило в Госавтоинспекцию сегодня в 0:15.
11 августа 2023, 07:23
В Омской области пьяный водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП
24-летнего молодого человека доставили в больницу с тяжелыми травмами.
25 марта 2023, 05:37
На остановке в центре Омска автобус сбил 78-летнюю пенсионерку
Пострадавшую доставили в больницу.
15 марта 2023, 11:15

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