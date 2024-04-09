Стало известно, на каких дорогах Омска произошло больше всего ДТП в 2023 году

На втором месте по опасности улица Кирова. На пересечении Кирова с 5-й и 6-й Рабочими, произошло 8 аварий, одна из них оказалась с погибшим. Всего в результате ДТП на этом участке пострадали 10 человек. Столько же происшествий зафиксировано на пересечении улиц Герцена и 24-й Северной, там случилось 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 9 получили травмы.