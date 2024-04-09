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Омичам рассказали, какие городские дороги стали самыми опасными в 2023 году

Стало известно, на каких дорогах Омска произошло больше всего ДТП в 2023 году

9 апреля 2024, 14:11
Фото: 1MI

Омичам рассказали, какие городские дороги стали самыми опасными в 2023 году

Администрация Омска опубликовала список городских дорог, на которых в прошлом году случались аварии с пострадавшими и погибшими, наибольшее количество ДТП произошло на улице Суворова.

В городской администрации опубликовали список улиц, на которых в прошлом году случались аварии с пострадавшими или погибшими. Проезжих частей, где происходили ДТП, оказалось 72.

Как следует из документа мэрии, самым опасным участком стал перекресток улиц Суворова и Енисейская, а также пересечение улицы Суворова и дороги к Ленинградскому мосту. За прошедший год там случилось 14 дорожных происшествий, в них пострадали 20 человек.

На втором месте по опасности улица Кирова. На пересечении Кирова с 5-й и 6-й Рабочими, произошло 8 аварий, одна из них оказалась с погибшим. Всего в результате ДТП на этом участке пострадали 10 человек. Столько же происшествий зафиксировано на пересечении улиц Герцена и 24-й Северной, там случилось 8 ДТП, в которых 1 человек погиб и еще 9 получили травмы.

Аварии с погибшими произошли на пересечении улицы Маршала Жукова с улицами Звездова и Масленникова, в результате происшествий на каждом участке скончался один человек. Еще по одному человеку погибли во время ДТП на пересечении улиц Мельничной
и 1-й Казахстанской, Орджоникидзе и 22-й Северной, а также в районе строений № 60 и 60/2 по улице Герцена.

Также ДТП с пострадавшими происходили на улицах 10 лет Октября (9 человек), 70 лет Октября (9 человек), Богдана Хмельницкого (8 человек), Красный Путь (6 человек), на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Масленникова (15 человек) и других.

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