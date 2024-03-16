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Posted Сегодня, 10:13

Published Сегодня, 10:13

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Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута

16 марта 2024, 10:13
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске ищут подрядчиков для обслуживания 21 садового маршрута

Сезонные маршруты запустят уже 20 апреля, автобусы будут курсировать почти до конца октября.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области ищет подрядчиков для обслуживания сезонных дачных маршрутов. Заявки от перевозчиков принимают до 25 марта.

Автобусы по 21 садовому межмуниципальному маршруту будут курсировать с 20 апреля по 20 октября. Стоимость лотов варьируется от 659 тысяч до 7,3 млн рублей. Всего областной минтранс выделил на садовые пассажирские перевозки 49,83 млн рублей.

Перевозчиков ищут на следующие межмуниципальные маршруты:

Список садовых маршрутовСписок садовых маршрутов
Список садовых маршрутов
Фото: Город55
Список садовых маршрутовСписок садовых маршрутов
Список садовых маршрутов
Фото: Город55

Ранее Город55 рассказывал, что министерство транспорта также находится в поисках подрядчиков для организации девяти паромных переправ. Обслуживать их предстоит с 1 мая по 10 ноября.

В Омской области ищут подрядчиков для организации паромных переправ
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#Общество#Омск#Омская область#Перевозчики#Автобус#Подрядчик#Маршруты#Госзакупки#Дача#Новости#Маршрут#Министерство транспорта#Садовые маршруты#Юлия Истомина
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