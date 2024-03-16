Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Омской области ищет подрядчиков для обслуживания сезонных дачных маршрутов. Заявки от перевозчиков принимают до 25 марта.
Автобусы по 21 садовому межмуниципальному маршруту будут курсировать с 20 апреля по 20 октября. Стоимость лотов варьируется от 659 тысяч до 7,3 млн рублей. Всего областной минтранс выделил на садовые пассажирские перевозки 49,83 млн рублей.
Перевозчиков ищут на следующие межмуниципальные маршруты:
Ранее Город55 рассказывал, что министерство транспорта также находится в поисках подрядчиков для организации девяти паромных переправ. Обслуживать их предстоит с 1 мая по 10 ноября.