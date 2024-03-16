Все на дачу. Омский минтранс ищет перевозчиков для 21 садового маршрута

Автобусы по 21 садовому межмуниципальному маршруту будут курсировать с 20 апреля по 20 октября. Стоимость лотов варьируется от 659 тысяч до 7,3 млн рублей. Всего областной минтранс выделил на садовые пассажирские перевозки 49,83 млн рублей.