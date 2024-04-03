Хоценко рассказал о победе Омска во Всероссийской премии «Туристические города»

Комиссия премии отметила достижения Омска в направлениях, связанных с молодежью и образованием, и высоко оценила проекты, представленные командой региона. Она состояла из представителей Туристского информационного центра Омской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области и Молодежного клуба РГО «Мечта».