Хоценко рассказал о победе Омска во Всероссийской премии «Туристические города»

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
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Updated Сегодня, 05:52
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что Омск забрал две награды престижной Всероссийской премии «Туристические города». Город забрал «золото» в номинации «Город образовательного туризма» и получили «серебро» премии в номинации «Город молодежного туризма».
«Эксперты отметили столицу нашего региона как самую привлекательную для организации познавательных экскурсий. Оба направления очень важны, и мы продолжим работать над их развитием», — сообщил в тг-канале Губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Комиссия премии отметила достижения Омска в направлениях, связанных с молодежью и образованием, и высоко оценила проекты, представленные командой региона. Она состояла из представителей Туристского информационного центра Омской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области и Молодежного клуба РГО «Мечта».
Конкурс проходил в Воронеже. По мнению экспертов, Омск стал городом, где ярче всего проявляются возможности для получения профессионального образования и повышения квалификации.