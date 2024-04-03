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Хоценко рассказал о победе Омска во Всероссийской премии «Туристические города»

Хоценко рассказал о победе Омска во Всероссийской премии «Туристические города»

3 апреля 2024, 05:28
Фото: предоставлено пресс-службой Правительства Омской области
Омск завоевал две награды в двух номинациях, сообщили в областном правительстве.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что Омск забрал две награды престижной Всероссийской премии «Туристические города». Город забрал «золото» в номинации «Город образовательного туризма» и получили «серебро» премии в номинации «Город молодежного туризма».

«Эксперты отметили столицу нашего региона как самую привлекательную для организации познавательных экскурсий. Оба направления очень важны, и мы продолжим работать над их развитием», — сообщил в тг-канале Губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Комиссия премии отметила достижения Омска в направлениях, связанных с молодежью и образованием, и высоко оценила проекты, представленные командой региона. Она состояла из представителей Туристского информационного центра Омской области, Центра опережающей профессиональной подготовки Омской области и Молодежного клуба РГО «Мечта».

Конкурс проходил в Воронеже. По мнению экспертов, Омск стал городом, где ярче всего проявляются возможности для получения профессионального образования и повышения квалификации.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости
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