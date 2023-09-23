Омская область получит 90 млн рублей на развитие туристических баз и глэмпингов

В этом году новые места для размещения появятся на базах «Владимиростров» и «На полях» в Омском районе.

Омская область получит больше 90 млн рублей на развитие турбаз и глэмпингов. Деньги выделили в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Подробности сегодня, 23 сентября, рассказал глава Омской области Виталий Хоценко в своем телеграм-канале. «У региона появятся более 110 номеров. В 2023 году новые места размещения откроются на базе активного отдыха „Владимиростров“ и в глэмпинге „На полях“ Омского района. В 2024 году — в комплексе „Зеленое небо“ и мобильной туристической кемпинг-площадке „Розовка-хутор“. Такой комфортный отдых на природе в нашей красивой области нужно развивать», — сообщил губернатор. Ранее Город55 сообщал, что омские санатории вошли в топ-3 самых дорогих в Сибири для летнего отдыха: Влетит в копеечку. Омские санатории признаны самыми дорогими в Сибири для отдыха Узнать подробнее