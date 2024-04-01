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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

иллюстрация

Реальный срок. Главу омского поселения обвинили в незаконной рубке леса на 3 млн

1 апреля 2024, 04:15
Фото: Город55
иллюстрация

Главу омского поселения будут судить за незаконную рубку леса на 3 млн рублей

В прокуратуре сообщили, что речь идет о Седельниковском районе, где в период с 2017 по 2019 годы по фиктивным договорам купли-продажи нез

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что главу Седельниковского района обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере (части 2-3 статьи 260 УК РФ).

Оказалось, что в период с 2017 по 2019 год глава поселения, используя фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений, осуществлял незаконную рубку деревьев. Ущерб от его действий оценили на общую сумму свыше 3 млн рублей. Мужчина не признал свою вину и не возместил причиненный ущерб.

В итоге прокурор потребовал для подсудимого наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, назначить штраф в размере 400 тысяч рублей и лишить подсудимого права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Также было предложено обязать подсудимого полностью возместить причиненный ущерб.

На следующем заседании пройдут судебные прения стороны защиты, где обвиняемый может выступить с последним словом.

Ранее в Омской области директору лесхоза вынесли приговор за незаконную вырубку деревьев. Он знал, что можно рубить только погибшие деревья, но нарушил это правило и вырубил более 400 живых деревьев. Суд приговорил его к 2 годам условного заключения.

Директор лесхоза в Омской области попал под суд за незаконную вырубку сотен деревьев
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