Реальный срок. Главу омского поселения обвинили в незаконной рубке леса на 3 млн

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что главу Седельниковского района обвиняют в незаконной вырубке леса с использованием своего служебного положения в крупном и особо крупном размере (части 2-3 статьи 260 УК РФ).
Оказалось, что в период с 2017 по 2019 год глава поселения, используя фиктивные договоры купли-продажи лесных насаждений, осуществлял незаконную рубку деревьев. Ущерб от его действий оценили на общую сумму свыше 3 млн рублей. Мужчина не признал свою вину и не возместил причиненный ущерб.
В итоге прокурор потребовал для подсудимого наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, назначить штраф в размере 400 тысяч рублей и лишить подсудимого права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Также было предложено обязать подсудимого полностью возместить причиненный ущерб.
На следующем заседании пройдут судебные прения стороны защиты, где обвиняемый может выступить с последним словом.
Ранее в Омской области директору лесхоза вынесли приговор за незаконную вырубку деревьев. Он знал, что можно рубить только погибшие деревья, но нарушил это правило и вырубил более 400 живых деревьев. Суд приговорил его к 2 годам условного заключения.