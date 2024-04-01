Реальный срок. Главу омского поселения обвинили в незаконной рубке леса на 3 млн

В итоге прокурор потребовал для подсудимого наказания в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, назначить штраф в размере 400 тысяч рублей и лишить подсудимого права занимать определенные должности в течение двух с половиной лет. Также было предложено обязать подсудимого полностью возместить причиненный ущерб.