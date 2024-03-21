У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:10
В пресс-службе омской прокуратуры сообщили, что в Калачинском районе были выявлены нарушения антикоррупционного законодательства.
Оказалось, что глава Осокинского сельского поселения Сергей Елистратов приобрел ценные бумаги четырех компаний, которые были зарегистрированы за пределами России, что противоречит закону. После этого прокуратура внесла в Совет поселения представление и поставила вопрос о досрочном прекращении полномочий Елистратова.
Однако несмотря на требования надзорного органа, Совет поселения ограничился лишь указанием главе на недопустимость нарушения законодательства о противодействии коррупции в дальнейшей деятельности.
В ответ на это Калачинский межрайонный прокурор подал иск в суд о досрочном прекращении полномочий главы поселения в связи с утратой доверия. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры. Решение суда еще не вступило в законную силу.
Ранее из-за нарушения антикоррупционного законодательства была уволена Людмила Колковская, депутат Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Кроме того, она некоторое время работала в местной средней школе заместителем директора по воспитательной работе. Однако в документе Госслужбы не было указано, какое именно преступление совершила Колковская.