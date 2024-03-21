У омского главы сельского поселения отсудили должность из-за утраты доверия

Ранее из-за нарушения антикоррупционного законодательства была уволена Людмила Колковская, депутат Совета Побочинского сельского поселения Одесского района. Кроме того, она некоторое время работала в местной средней школе заместителем директора по воспитательной работе. Однако в документе Госслужбы не было указано, какое именно преступление совершила Колковская.