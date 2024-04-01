Без приставки врио. В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером

Posted Сегодня, 04:46
Published Сегодня, 04:46
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Updated Сегодня, 04:48
В омском «Авангарде» планируют утвердить Сергея Звягина на должность главного тренера на будущий сезон. Сейчас он занимает этот пост с приставкой врио.
Как сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники, в хоккейном клубе собираются сохранить действующий тренерский штаб. Отметим, что помимо Сергея Звягина в него входят старший тренер Андрей Подконицки, тренер Александр Свитов, тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий, ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов, тренер-видеооператор Олег Новицкий и его помощник Илья Устымчук.
Сергея Звягина назначили исполняющим обязанности главного тренера 19 марта, до этого он занимался в клубе игрой вратарей. Днем ранее «Авангард» с разгромным счетом 0:7 проиграл «Локомотиву» на домашней площадке во втором матче четвертьфинала. После этого главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку.