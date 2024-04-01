Без приставки врио. В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники, в хоккейном клубе собираются сохранить действующий тренерский штаб. Отметим, что помимо Сергея Звягина в него входят старший тренер Андрей Подконицки, тренер Александр Свитов, тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий, ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов, тренер-видеооператор Олег Новицкий и его помощник Илья Устымчук.