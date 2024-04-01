Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:46

Published Сегодня, 04:46

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером на следующий сезон

Без приставки врио. В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером

1 апреля 2024, 04:46
Фото: ХК Авангард

В «Авангарде» планируют утвердить Звягина главным тренером на следующий сезон

Также в клубе собираются сохранить весь действующий тренерский штаб.

В омском «Авангарде» планируют утвердить Сергея Звягина на должность главного тренера на будущий сезон. Сейчас он занимает этот пост с приставкой врио.

Как сообщило издание «Спорт-Экспресс» со ссылкой на собственные источники, в хоккейном клубе собираются сохранить действующий тренерский штаб. Отметим, что помимо Сергея Звягина в него входят старший тренер Андрей Подконицки, тренер Александр Свитов, тренер по физподготовке Вячеслав Макрицкий, ассистент тренера по физподготовке Алексей Селиверстов, тренер-видеооператор Олег Новицкий и его помощник Илья Устымчук.

Сергея Звягина назначили исполняющим обязанности главного тренера 19 марта, до этого он занимался в клубе игрой вратарей. Днем ранее «Авангард» с разгромным счетом 0:7 проиграл «Локомотиву» на домашней площадке во втором матче четвертьфинала. После этого главного тренера Михаила Кравца отправили в отставку.

Не дали исправить ситуацию с «Локомотивом»: тренер «Авангарда» Кравец — об отставке
Узнать подробнее
#Спорт#Авангард#Омск#Михаил Кравец#Евгений Игишев#Локомотив#Хоккейный клуб#Главный тренер#Четвертьфинал#Сергей Звягин
Подпишитесь
Разваленная гимназия, борьба за парк и последний полет «ястреба». Главные темы недели
31 марта, 10:30
Приедут с проверкой. Причал в омском поселке Просторный строят на землях минобороны
Сегодня, 07:31
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
Сегодня, 04:00
Строго в сухую погоду. На новой разметке для омского метромоста сэкономили 330 тысяч
Сегодня, 04:02
Ожидания подтвердились. Главным тренером «Авангарда» назначен Сергей Звягин
Сегодня, 08:30
Инсайд: Инна Гомолко потеряет мандат депутата Омского городского Совета
Сегодня, 09:30
"